Allzu positive Schlagzeilen hat die Bawag in dieser Woche nicht gemacht. Da war der große Aufreger rund um die Kosten für Automatentransaktionen. Die Bawag hatte ihre Kunden dazu aufgefordert, von alten, billigen Konten auf neue, teurere Kontomodelle umzustellen, von denen einige auch Entgelte für Automatentransaktionen vorsehen. Die neuen Kontomodelle gibt es seit Februar, die Aufforderung zum Kontowechsel inklusive Ankündigung einer Kündigung des Kontos, falls der Umstieg nicht akzeptiert werde, kam jetzt.

Was weniger bekannt wurde: Laut einem Bericht von help.orf.at hat die Bawag kürzlich auch Schreiben an ihre Kunden verschickt, in denen die Kunden darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sie ihr Konto überziehen könnten, um schon jetzt Weihnachtseinkäufe machen zu können. Ein Hohn für all jene, die schon über diesen Weg in die private Schuldenfalle getappt sind.

Zu beiden Aktionen der Bawag kann man stehen, wie man will. Jenen, die jetzt an die Eigenverantwortung der Konsumenten appellieren, kann man an dieser Stelle aber jedenfalls nur beipflichten. Niemand wird gezwungen, ein Bawag-Konto zu neuen Konditionen zu haben. Und niemand ist gezwungen, sein Konto für Weihnachtseinkäufe Mitte November zu überziehen.