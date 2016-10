Von ausverkaufter NV-Arena kann selbst der SKN meist nur träumen. Umso mehr das Frauenteam, das am Mittwoch erstmals im Schmuckkästchen ran darf. Die St. Pöltner Ladies, immerhin mit Abstand bestes Frauenteam in Österreich, können froh sein, wenn die Tausender-Marke auf den Rängen geknackt wird. In der Champions League geht’s für St. Pölten nicht nur um Aufstieg. Sondern auch um öffentliche Aufmerksamkeit. Um Anerkennung. Da hat der österreichische Frauenfußball noch einen weiten Weg vor sich.

Die Ligapartien im Sportzentrum.NÖ finden weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, das Fernsehen lässt sich allenfalls beim Cup-Finale blicken. Umso größer ist die Chance von Prohaska, Eder & Co. auf großer Bühne Werbung in eigener Sache machen zu können. Die Strahlkraft des Namens „Champions League“ lässt die Skepsis in Sachen Frauenfußball verblassen, die hierzulande noch immer zu spüren ist. Mit einem Aufstieg gegen die Däninnen von Bröndby Kopenhagen könnten die SKN-Girls mehr fürs Image tun, als das auf Liga-Ebene möglich ist.

Dort werden die Titel nur mehr registriert: Der Fluch des Erfolgs, von dem leider (noch) keiner Notiz nimmt.