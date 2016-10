Wer nach dem 1:5-Heimdebakel aufgeregt durch St. Pölten läuft und „Abstieg“ plärrt, der darf sich wieder hinsetzen und den Mund schließen. Gegen Salzburg haben schon ganz andere Mannschaften verloren, oft genug auch höher. Wenn, dann sollten die Alarmglocken aus einem anderen Grund schrillen.

Die Salzburger demaskierten den St. Pöltner Spielstil endgültig. Nachdem St. Pöltens an sich gepflegter Kick am Beginn der Saison aufgrund seiner Fehleranfälligkeit schonungslos abgestraft wurde, stellte Trainer Karl Daxbacher seine Taktik radikal um. Lange Bälle auf zwei robuste Stürmer – die Brechstange war fortan in Mode. Und brachte Teilerfolge: 1:1 in Wolfsberg, 1:1 gegen Rapid, 1:1 in der Südstadt.

Drei Punkte, die jedoch den Blick aufs Wesentliche eintrübten. So lässt sich zwar der ein- oder andere Punkt erwurschteln, Siege wird der Hauruck-Fußball aber kaum bringen. Wäre das anders, würden alle Mannschaften auf der ganzen Welt die Bälle hoch nach vorne dreschen. Diese Spielweise kann nur ein Plan B sein, der Plan A muss schon zumindest im entferntesten irgendwie mit strukturiertem Fußball zu tun haben. Für Daxbacher und den SKN heißt es deshalb: Zurück an den Start.