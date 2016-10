Völlig dunkel ist’s geworden,

schärfer bläst der Wind aus Norden.

Und dies Blatt, dies kalt benetzte,

ist vielleicht vom Baum das letzte.

(Christian Friedrich Hebbel, 1813 bis 1863)

Diese letzte Strophe aus dem Gedicht „Spaziergang am Herbstabend“ soll stellvertretend stehen für die Kraft des Wortes und der Sprache; man kann sie abtun oder sich davon tief berühren lassen.

Die Literatur steht wieder für einige Tage im Mittelpunkt des Interesses. Die Frankfurter Buchmesse, der Literaturnobelpreis für Bob Dylan, der siebzigste Geburtstag von Elfriede Jelinek, das alles ist Anlass tiefschürfender Überlegungen, an denen sich auch jene beteiligen, die keinen Hang zum Zweitbuch haben.

Der Hype wird vergehen, das schlechte Gewissen bleibt. Könnten, sollten, müssten wir nicht mehr lesen?

Doch, ja. Aber nicht nur, um Bildungsbürgereien zu befriedigen, um in den Zirkeln des vormittäglichen Kaffeehauses mitreden zu können, sondern um uns an der Literatur zu schärfen, an ihr zu lernen und zu wachsen.

Das alles hat mit Geist und Kreativität zu tun. Die lassen sich nicht messen. Sie sind aber jene gestalterischen Kräfte, die unser aller Leben formen und fördern.