Das Wort Kultur kommt aus dem Lateinischen und meint ursprünglich den Ackerbau und im weitesten S inn alles, was die Menschen gestalten, formen, herstellen.

In einem Gegensatz dazu steht die Natur, die uns vorgegeben ist und die wir nur bedingt beeinflussen können. Unsere Vorfahren wussten das sehr gut; allein die Abhängigkeit vom Wetter zeigte ihnen meist schmerzhaft die Grenzen auf. Die Kulturleistung Ackerbau funktionierte immer nur in den Grenzen der von der Natur vorgegebenen Möglichkeiten.

Je besser es der Mensch verstand, die Natur zu beherrschen, desto weniger achtete er auf ihre Bedürfnisse. Inzwischen stehen wir an der Grenze eines völligen Umwelt-Kollaps’.

In der ersten Oktoberhälfte finden gerade in Niederösterreich und nicht nur im ländlichen Raum immer öfter Erntedankfeste statt.

Man kann dahinter bloß eine Mode vermuten. Aber diese Feste sind, ob gewollt oder nicht, mehr. Sie sind ein Dank an die Natur und ihren Schöpfer und zeugen vom Bewusstsein, dass nicht alles in unserer Hand liegt. Das beste Saatgut, die intelligenteste Bewässerung, das intensivste Düngen kann und wird nicht retten, was die Natur nicht gibt. Wenn wir sie denn lassen. Es ist wohl eine besondere Kulturleistung, wenn wir zugeben, nicht alles selbst zu können.