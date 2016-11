Karl Daxbacher sorgte vor wenigen Tagen für ein kräftiges Nachbeben beim SKN St. Pölten. Er hat seine Ablöse offenbar noch nicht verdaut und machte sich erstmals öffentlich Luft. Fast schon kultig, dass er das nicht im Fernsehen oder einer Zeitung tat, sondern im Rahmen eines Fanstammtisches.

Als Trainer ist Daxbacher gleichzeitig auch Mitglied des SKN und als solches war er zu dieser Veranstaltung – auf der Sportmanager Frenkie Schinkels, Generalmanager Andreas Blumauer und Coach Jochen Fallmann am Podium saßen – eingeladen. Dass er dort auftauchte und Vorwürfe gegen Schinkels und Blumauer erhob, war skurril. Viel Neues brachte Daxbacher aber nicht aufs Tapet.

Das Band – so es jemals eines gab – zwischen ihm und Schinkels ist zerschnitten. Wer Recht hat, also ob jetzt Schinkels tatsächlich ein schlechter Sportmanager oder Daxbacher mittlerweile der falsche Trainer ist, das werden ohnehin die nächsten Monate zeigen. Dass Daxbacher in seinem Rundumschlag aber auch seinen stets loyalen Co-Trainer und Nachfolger eintunkte und Fallmann „Freunderlwirtschaft“ unterstellte, war nicht die feine englische Art. So kratzt „Sir Karl“ an seinem eigenen Denkmal.