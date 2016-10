Lang war Eiszeit zwischen der privaten Westbahn und dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR). 2013 ist ein Streit zwischen dem Bahnunternehmen und dem Verkehrsverbund eskaliert – die Westbahn wollte Aufpreise zu Spitzenzeiten auf Zeitkarten für Pendler verlangen –, seitdem gehört die Westbahn nicht mehr zum VOR.

Das könnte sich jetzt ändern. Die Westbahn hat sich für die Direktvergabe der Strecke St. Pölten - Wien beworben. Falls sich der VOR für die Westbahn entscheidet, wird das Unternehmen wieder in den VOR eintreten. Und das wäre vor allem für die Bahnkunden in Österreich ein großer Gewinn.

Allein durch den Eintritt der Westbahn in den heimischen Bahnmarkt hat sich viel getan. Die Kunden haben zum einen ein erweitertes Angebot (etwa die Möglichkeit, Tickets bei der Westbahn auch im Zug zu kaufen), und auch bei den Österreichischen Bundesbahnen hat sich in den vergangenen Jahren in puncto Service, Freundlichkeit und Investitionen sehr viel getan.

Einziger Wermutstropfen für Bahnkunden ist, dass VOR-Tickets in der Westbahn derzeit nicht gelten. Würde die Westbahn wieder zum VOR gehören, würde das die Attraktivität des Bahnverkehrs in Österreich zwischen Wien und Salzburg weiter steigern.