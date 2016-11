Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Zum Beispiel in Sachen Theater. Wer nicht schon als Kind mit der bunten Welt der Bühne in Berührung gekommen ist, wird später Berührungsängste entwickeln.

Das allein ist nicht der Grund, warum immer mehr und immer öfter Kindertheater gespielt wird. Dahinter stecken auch kaufmännische Überlegungen; denn so ausverkauft ist ein Haus sonst selten bis gar nicht. Das stärkt die Auslastungszahlen. Macht nichts. Man verbindet das Gute mit dem Angenehmen.

Immer mehr Eltern sind auf der Suche nach entsprechenden Angeboten für ihre Kinder. Ein Theaterbesuch ist eben ein ganz anderes Erlebnis als die gewohnten Fernsehabende.

Er fördert Phantasie, Kreativität und vielleicht sogar die Allgemeinbildung. Schaden kann er jedenfalls nicht.

Gerade rund um Weihnachten sprießen die Kindertheaterproduktionen wie die Schwammerl aus dem Boden. Gab’s einst zum Fest höchstens Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ und Peter Iljitsch Tschaikowskis „Der Nussknacker“ zu bestaunen, und das nur in Wien, so ist das Angebot bei uns inzwischen vielfältig, bunt, jung, spannend. Gut so.

Und mehr davon, auch konsequent während des ganzen Jahres. Ein wichtiges Betätigungsfeld einer gelungenen Kulturpolitik!