Ein Unternehmen zu gründen, das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Viele potenzielle Unternehmer schrecken vor dem Gespenst der Unternehmensinsolvenz davor zurück, ein Unternehmen zu gründen.

Die aktuelle Statistik des Kreditschutzverbands KSV1870 scheint diesen Befürchtungen Recht zu geben: In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres sind die Unternehmensinsolvenzen um 2,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015 gestiegen. Nämlich von 3.820 auf 3.927 Fälle. 14.400 Dienstnehmer waren davon betroffen, um 400 mehr als in den ersten drei Quartalen 2015.

In NÖ jedoch sind die Gesamtinsolvenzen deutlich gesunken – nämlich um 11,5 Prozent von 627 auf 555 Fälle. Das ist besonders bemerkenswert, weil neben NÖ nur zwei weitere Bundesländer (Steiermark und Kärnten) Rückgänge bei den Firmeninsolvenzen zu verzeichnen haben. In NÖ sind damit auch die Passiva der insolventen Unternehmen gesunken – von 214 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen 2015 auf 167 Millionen Euro 2016.

Das kann als gutes Zeichen für die NÖ Wirtschaft gewertet werden. Dafür sprechen auch andere Indikatoren. Etwa der Anteil der Jungunternehmer an den Insolvenzen 2015, der ja mit 30,2 Prozent unter dem Österreichschnitt liegt.