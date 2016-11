Wer spürt ihn nicht, den nahenden Advent? Kalt ist es geworden, an manchen Orten fällt sogar Schnee. Viele haben sich schon vor Wochen über die frühen Schokoladenikoläuse in vielen Geschäften ausführlich erregt gezeigt. Und freuen sich dennoch auf den ersten Punsch, den es in den Hütten auf unseren Plätzen und Märkten gibt. Und auf die Vanillekipferl selbstverständlich.

Neben all den Äußerlichkeiten, die man mögen kann, aber nicht muss, beschert uns der Advent auch intensive emotionale Erlebnisse. Wenn wir die erste Kerze auf dem Adventkranz anzünden, das erste Bild auf dem Adventkalender öffnen, wenn plötzlich wundersame Lieder aus allen Lautsprechern ertönen, versetzt uns das in eine andere Zeit, voll Traditionen und Bräuchen. Das fängt beim Nikolo an und geht über Weihnachten bis hin zu den Raunächten an der Jahreswende.

Über all das kann man als aufgeklärter Mitteleuropäer die Nase rümpfen; man kann aber auch dem Herzen, dem Fühlen, dem Wollen und Sehnen den Vorrang geben. Und diese ganz besonderen Tage und Wochen zu uns sprechen lassen.

Mühe geben müssen wir uns aber schon. Traditionen erschließen sich nur gemeinsam, Adventlieder singen sich nicht allein. Höchste Zeit, uns auf den Advent vorzubereiten.