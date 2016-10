Unglaublich, was sich da in England abgespielt hat! Da lässt sich Teamchef Sam Allardyce von Undercover-Journalisten Tipps zur Umgehung des Regelwerks in der Premier League entlocken. Und damit hat uns das leidige Thema Korruption im Fußball wieder. Diesmal nicht irgendwo im Osten, sondern an höchster Stelle in der finanzkräftigsten Liga der Welt. Europaweite Negativschlagzeilen sind die logische Folge. Auch in Belgien rumort’s – und beim Tiroler Derby zwischen Wattens und Wacker verwechseln sogenannte „Fans“ das Stadion mit dem Heumarkt.

Positive Schlagzeilen konnten Österreichs Klubs in der Europa-League auch nicht schreiben, blieben aber gottlos skandalfrei. Austria Wien hat mehr als verdient gegen Pilsen gepunktet, aber für Rapid und Salzburg war nichts zu holen. Die Grün-Weißen hatten das Valencia-Ergebnis aus dem Vorjahr noch in den Köpfen – und werden froh sein, dass sie gegen Bilbao noch glimpflich davongekommen sind. Die Aufstiegschance lebt für die Hütteldorfer wie auch für die Austria. Ganz schwer wird’s Salzburg haben. Nicht wegen des 1:3 gegen kriselnde Schalker, sondern wegen der Heimniederlage gegen Krasnodar. Die Gelsenkirchner sind – trotz des letzten Platzes in der Bundesliga – von der Klasse über Red Bull zu stellen.

Somit können wir nur hoffen, dass unser Nationalteam ein positives Zeichen setzt. Mit einem Sieg über Wales mit Superstar Gareth Bale!