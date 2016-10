Wer sich gegen unaufhaltsame Veränderungen stellt, der wird leiden. Das weiß man in der Psychologie, das weiß man aber auch in der Wirtschaft. Eine dieser unaufhaltsamen Veränderungen ist die Digitalisierung. Sie mag bedrohlich wirken, vor allem, weil niemand so genau weiß, was sich mit der Digitalisierung nun eigentlich verändern wird.

Fast schon zum Sinnbild für die Angst vor Digitalisierung ist der Vergleich der Titelseiten des deutschen Nachrichtenmagazins „Spiegel“ geworden, das sowohl im Jahr 1978 als auch im Jahr 2016 sinngemäß damit titelte, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze vernichtet.

Das tut sie nicht. Es wird immer Arbeiten geben, die nur ein Mensch, der fühlen und denken kann, ausführen kann. Es gibt aber viele Jobs, die sich seit 1978 – vor allem seit dem Einsatz von Computern – verändert haben, etwa jene von Sekretären, Journalisten oder Fotografen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wer klug ist, der nutzt die Digitalisierung, bildet sich weiter und kann in seinem Job neue Möglichkeiten bekommen. Denn wo wäre ein Fotograf heute, wenn er sich nicht auf digitale Fotografie und Bildbearbeitung eingelassen hätte? Deshalb macht es Sinn, Weiterbildungsmaßnahmen auf diesem Gebiet schon jetzt, am Beginn der „neuen“ Digitalisierung, zu fördern.