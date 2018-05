1868 ist das Geburtsjahr der österreichisch-ungarischen Monarchie. Das Jahr, in dem das metrische System – vorerst nur in Norddeutschland – eingeführt wird. Das Jahr, in dem in Wien die letzte öffentliche Hinrichtung stattfindet. 1868 ist aber auch das Jahr, in dem ein Bischof ein besonderes Experiment wagt: Joseph Feßler kauft den St. Pöltner Boten und legt damit den Grundstein für die St. Pöltner Zeitung. Die ist heute nach der Wiener Zeitung und der Presse die drittälteste Zeitung Österreichs und die Keimzelle, aus der die NÖN entstanden ist.

Der St. Pöltner Bischof betrat mit seinem Einstieg ins Zeitungswesen völliges Neuland. In einer Stadt mit damals 15.000 Einwohnern lenkte „seine“ Zeitung den Blick auf die kleinen Nachrichten, auf das Lokale, auf die Menschen in der Region – nicht auf den Glitzer und Glamour der Großstadt, auf die auch damals undurchschaubare Weltpolitik und auf Herrschaftshäuser, die Europa unter sich aufgeteilt hatten. Feßler traf damit den Nerv der Zeit. Schon bald griffen die St. Pöltner, später auch andere Niederösterreicher, öfter zu ihrer Heimat-Zeitung als zu ihren Wiener Pendants.

Im 21. Jahrhundert ist es schwer, sich in diese Pionierzeit zurückzuversetzen. Attackiert in Paris ein Attentäter Passanten mit einem Messer, haben wir die Nachricht wenig später auf unserem Handy. Fliegt Donald Trump zu Verhandlungen nach Nordkorea, verkündet er das gleich selbst auf Twitter. Und schießt in Mistelbach ein Präsenzdiener mit einem Schrotgewehr um sich, wissen wir nur Stunden später, dass er eigentlich ein Massaker anrichten wollte.

Warum sollte man also noch zur St. Pöltner Zeitung oder einer der anderen 27 NÖN-Ausgaben greifen? Weil das, was hier zu lesen ist, jeden von uns direkt betrifft – im Heimatort, in der Heimatstadt: die Erhöhung der Gebühren für Wasser, Müll oder Kanal, das Wohnbauprojekt um die Ecke, die Baustelle auf dem Weg zur Arbeit, die Gründe, warum der Bürgermeister zurückgetreten ist, und was die Kinder im nächsten Schuljahr erwartet. Die Nachrichten bewegen, weil Menschen aus der Region für Menschen in der Region schreiben. Dank Ihrer Treue, der Treue der Leserinnen und Leser der NÖN, sind wir überzeugt, dass unsere Nachfolger 2068 stolz auf 200 Jahre Zeitungstradition zurückblicken können.