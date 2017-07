Natürlich will es niemand offen aussprechen, weder in der ÖVP noch in der SPÖ. Aber seit der vorwöchigen Landtagssitzung ist das Arbeitsübereinkommen zwischen den beiden Regierungsparteien, das im Jahr 2013 ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll und der damalige SPÖ-Landesparteivorsitzende Matthias Stadler unterzeichnet haben, Geschichte. Weil erneut eine Änderung in der Landesverfassung ohne die Stimmen der Sozialdemokraten beschlossen worden ist. Mit einer Zweidrittelmehrheit, bei der FPÖ, Liste Frank und der fraktionslose Abgeordnete Walter Naderer mit der ÖVP mitgegangen sind. Damit ist der Bruch vollzogen, auch wenn es manche in beiden Parteien noch nicht wahrhaben wollen.

Man muss sich da nochmals genau vor Augen halten, worum es letztlich ging: neue Minderheitenrechte im NÖ Landtag bei Anträgen, bei Aktuellen Stunden, bei U-Ausschüssen. Geschäftsordnungsthemen, mit denen man keine Wahlen gewinnt, wie es FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl treffend formulierte. Themen, die für die parlamentarische Arbeit im NÖ Landtag aber enorm wichtig sind. Wobei eines klar ist: Der mit einer absoluten Mehrheit ausgestatteten ÖVP ist es sicher nicht leicht gefallen, hier Schritte auf die Minderheitsparteien zuzugehen. Der Mödlinger VP-Abgeordnete Hans Stefan Hintner artikulierte das in einem Zwischenruf auch deutlich. Dennoch wurde es auf Wunsch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner durchgezogen. Wäre die SPÖ mitgegangen, hätte sie sich letztlich nichts vergeben. Inhaltlich war man in den Vorgesprächen kaum auseinander. Und weitere Demokratieschritte können noch immer gesetzt werden.

Aber es ist bei diesem Tauziehen letztendlich nicht um den Inhalt gegangen, sondern um ein Zeichen im Hinblick auf die bevorstehenden Verhandlungen nach der Landtagswahl 2018. Da wollte die neue Landesführung der SPÖ unter dem Vorsitzenden Franz Schnabl politische Pflöcke einschlagen. Als Signal an die ÖVP-Mannschaft, dass man für ein künftiges Miteinander einen höheren Preis veranschlagen wird, als dieser bei den Verhandlungen im Jahr 2013 bezahlt worden war. Allerdings verbunden mit dem Risiko, dass man dann vielleicht gar nicht mehr auf dem politischen Spielfeld dabei ist. Wie bei den jüngsten Abstimmungen zur Landesverfassung.