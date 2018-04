730 Euro Strafe drohen dem, der mit seinem Mountainbike auf einer Forststraße unterwegs ist. Vorausgesetzt, das Fahren ist erkennbar untersagt. Positiver Nebeneffekt von Fahrverbotstafeln und Schranken für den Grundbesitzer: Er ist auf keinen Fall mehr haftbar, wenn dem Mountainbiker etwas zustößt. Sperrt der Grundbesitzer den Weg nicht, ist das Fahren zwar auch untersagt – haftbar kann er aber dennoch gemacht werden.

Folge dieser verqueren Gesetzeslage ist ein permanenter Konflikt zwischen Freizeitsportlern auf der einen Seite und Grundbesitzern, Förstern und Jägern auf der anderen Seite. Verschärft wird die Situation noch dadurch, dass sich das Bedürfnis nach Action und Naturerlebnis unserer Wohlstandsgesellschaft nur schwer mit dem Ruhebedürfnis des Wildes vereinbaren lässt. Aufsehenerregende Prozesse wie jener gegen Mountainbiker am Muckenkogel oder rund um das Stift Göttweig sind die Folge, manchmal auch Gemeinheiten wie über Trails gespannte Stacheldrähte, wie es im Vorjahr in Klosterneuburg der Fall war.

Dass das Land nun das Thema Mountainbike offensiv auf die Agenda nimmt und eine Koordinierungsstelle schafft, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nur so lassen sich die divergierenden Interessen unter einen Hut bringen und zugleich die 5.000 Mountainbike-Kilometer in ein sinnvolles Netz integrieren. Mühsam wird es aber auch künftig, wenn es ins Detail geht. Einzelvereinbarungen zwischen Tourismusverbänden, Grundbesitzern und Streckenbetreibern bilden die Grundlage für die Nutzung der Strecken. Jede Änderung muss wieder einzeln verhandelt werden.

Die Radlobby fordert deshalb ein ähnliches Modell wie in Salzburg, wo das Land die Haftung für sämtliche Wege und Straßen übernimmt, die für Mountainbiker geöffnet sind. Das macht es für Grundbesitzer und Mountainbiker einfacher, ändert aber am grundlegenden Problem nichts. Und das ist die Gesetzgebung. Die nimmt den Grundbesitzer bei Radfahrern in die Pflicht – anders als bei Wanderern. Diese Logik führt zwangsläufig zu einer restriktiven Öffnung der Wege. Kehrt der Gesetzgeber hier die Verantwortlichkeit um, wäre der Konflikt weitgehend entschärft. Und wer auf das Mountainbike steigt, hätte es amtlich, dass er zuerst einmal selbst für sich, aber auch die Natur verantwortlich ist.