Der Stimmungsumschwung war spürbar gewesen. Hans Peter Doskozil ist seit langem der erste SPÖ-Verteidigungsminister, der am Wochenende bei der Ausmusterung der neuen Leutnante des Bundesheeres in Wiener Neustadt wirklich freudig empfangen wurde. Seine SPÖ-Vorgänger Norbert Darabos und Gerald Klug waren zu diesem Anlass mehr geduldet als wirklich erwünscht gewesen.

Darabos, der als Zivildiener keine wirkliche Liebe zum Heer entwickelte und beim Thema „Berufsheer“ innerhalb von zwei Tagen in seiner Meinung umgefallen war, weil Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl damit Stimmen gewinnen wollte. Ein Ansinnen, das erst nach einer Volksbefragung vom Tisch war. Und Gerald Klug, dessen Sparmaßnahmen sogar die Heeresübungen nicht mehr möglich gemacht hatten. Er hatte auch die traditionelle Militärparade in Wiener Neustadt anlässlich der Ausmusterung eingespart.

Heuer stand sie wieder am Programm, heuer war die Militärwelt wieder in Ordnung. Weil Doskozil dem Heer das Selbstbewusstsein zurückgegeben hat. Weil er die Flüchtlingswelle und die Terrorismusbekämpfung genutzt hat, um beim ÖVP-Finanzminister Budgetgelder für die Truppe locker zu machen. Und weil er jetzt beginnt, das Bundesheer neu aufzustellen. Erstmals seit 38 Jahren wird es in seiner Organisation vergrößert werden. Alle anderen Reformen in den vergangenen Jahren waren immer bloß dem Spargedanken unterworfen gewesen.

Viele Beobachter, die das Heer seit Jahren begleiten, wundern sich, dass sich eine Situation innerhalb von wenigen Wochen so drehen konnte. Von einem Heer, das schon an seiner Existenzberechtigung gezweifelt hatte, hin zu einer Organisation, die gemeinsam mit der Polizei in Fragen der Sicherheit in Österreich eine entscheidende Rolle spielt. Noch dazu funktioniert die Achse zwischen Bundesheer und Polizei besser denn je, weil auch das Klima zwischen Verteidigungsminister Doskozil und ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka passt. Unbeeindruckt von allen anderen Querelen innerhalb der Koalitionsregierung.

Aber noch ein Satz zur Ausmusterung: Diesmal waren die Auswirkungen der verschobenen Bundespräsidentenwahl zu spüren. Erstmals war kein Bundespräsident als Oberbefehlshaber des Bundesheeres in Wiener Neustadt anwesend.