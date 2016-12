Beim großen Geburtstagsfest von ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll im Stift Göttweig wurde nicht nur darüber diskutiert, ob er bei den Landtagswahlen 2018 noch einmal in den Ring steigen wird. Genauso tauschten sich die vielen Gäste – hauptsächlich natürlich ÖVP-Funktionäre – darüber aus, ob es auf Bundesebene schon im kommenden Jahr Neuwahlen geben wird. Oder ob doch plangemäß erst im Herbst des Jahres 2018 gewählt werden wird.

Dass die Bundesregierung mit dem Wahlsieg von Alexander Van der Bellen einen Wink bekommen hat, sich doch nicht in vorgezogene Neuwahlen zu flüchten, war dabei ein eher schwaches Argument. Deswegen blieben auch sehr viele dabei, dass man schon 2017 auf Bundesebene zu den Urnen schreiten wird. Nicht wegen der EU-Präsidentschaft im Jahr 2018, sondern wegen der doch großen politischen Hindernisse im Zusammenspiel von SPÖ und ÖVP. Das schlingernde Verhalten rund um das Türkei-Veto von ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz unterstreicht diese Spekulationen.

Dazu kommt, dass Weihnachten und der Jahreswechsel politisch eine Zäsur bilden und danach die Bundespräsidentenwahl schon zu den Akten gelegt worden ist. Gleichzeitig mehren sich Stimmen – sowohl in der SPÖ als auch in der ÖVP –, dass die Niederlage von Norbert Hofer der FPÖ in der politischen Öffentlichkeit vielleicht mehr geschadet habe, als momentan noch angenommen wird. Was ebenfalls die Vorzeichen etwas verschoben hätte. Und nicht zuletzt befürchtet man speziell in der SPÖ, dass der politische Alltag Bundeskanzler Christian Kern einiges an Glanz nehmen könnte. Während sich bei der ÖVP bei einer Neuwahl 2017 unausweichlich die Frage des Spitzenkandidaten – ob Reinhold Mitterlehner oder Sebastian Kurz – stellen würde. Interne Umfragen tendieren derzeit mehr als deutlich in Richtung des Außenministers.

Bleibt die Frage, wie sage ich es den Wählern, dass sie sich schon 2017 entscheiden müssen, wer künftig Österreich regieren wird. Wer soll nach den Weihnachtsfeiertagen die Reißleine ziehen, ohne sich selbst politisch dadurch schwer zu beschädigen. Die noch fehlende Antwort spricht jedenfalls mehr dafür, dass vielleicht doch nicht so rasch gewählt wird, als dies das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember tut.