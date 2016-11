Je näher der Landtagsbeschluss über die Verschärfungen bei der Mindestsicherung in Niederösterreich gekommen war, desto heftiger und aggressiver waren die Proteste der verschiedensten Organisationen dagegen geworden. Ändern konnte das alles nichts mehr. Die ÖVP zog gemeinsam mit der FPÖ und der Liste Frank durch. Und so mancher ÖVP-Mandatar musste danach einen sogenannten Shitstorm in den sozialen Netzwerken über sich ergehen lassen. Das war erwartet worden.

Alle jene, die noch glaubten oder hofften, dass sie im letzten Moment eine Wende für die Beibehaltung der jetzigen Form der Mindestsicherung erreichen können, dürften die politische Debatte dazu im Land nicht wirklich verfolgt haben. Dass jetzt bei Familien und Mehrpersonenhaushalten gedeckelt wird, dass man mindestens fünf Jahre in Österreich verbracht haben muss, um die volle Mindestsicherung zu kassieren, dass gemeinnützige Arbeit dann nicht abgelehnt werden kann – das ist kein spontaner Beschluss, keine bloße Anlass-Gesetzgebung. Vielmehr ist es der Schlussstrich unter eine mehr als zwei Jahre dauernde Debatte, die ihren Ausgangspunkt im NÖAAB hatte. In der SPÖ dürfte man zu lange diese Diskussionen verdrängt haben.

Die Folgen des niederösterreichischen Landtagsbeschlusses sind klar: Andere Bundesländer werden nachziehen, haben das auch schon angekündigt. Etwa das benachbarte Burgenland, wo eine rot-blaue Landesregierung am Ruder ist.

Dabei hatte Sozialminister Alois Stöger nach dem Scheitern der Verhandlungen mit den Sozialreferenten der Länder erklärt, dass nur NÖ und Oberösterreich eigene Wege gehen und die übrigen sieben Bundesländer mit dem Bund mitziehen. Da ist er allerdings einem Trugschluss zum Opfer gefallen: Etliche Sozialreferenten von SPÖ und Grüne – diese beiden Parteien lehnen die Verschärfungen strikt ab – waren in der Diskussion mehr ihrer eigenen politischen Meinung gefolgt als jener Zielrichtung, die in den Ländern verfolgt wird. Weswegen auch die NÖ Landesregierung ein Problem hat: Wenn sie gleich zwei Sozialreferenten, die Landesräte Barbara Schwarz (ÖVP) und Maurice Androsch (SPÖ), zu diesen Sitzungen schickt, diese aber nicht wirklich gemeinsam die Linie der Mehrheit im Land vertreten, muss das jetzt geklärt werden. Alles andere fällt negativ auf das Land zurück.