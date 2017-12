Weihnachten ist kaum vorüber (hoffentlich hatten Sie’s schön!), schon steht ein anderes Ereignis ins Haus, dass uns nicht weniger emotional fordert – der Jahreswechsel.

Eigentlich, meinen Skeptiker, ändere sich nur die vierte Ziffer einer Zahl, die kein Fundament hat. Gottes Sohn kam weder am 25. Dezember zur Welt, noch im Jahr Null.

Gleichwie, der Datumsprung bewegt uns. War das vergangene Jahr gut, fragen wir uns, und: Wie wird das neue Jahr werden?

Hoffentlich so gut wie das abgelaufene. 2017 war statistisch eines der besten Jahre in der Geschichte. So wenige Terroropfer, Kriege und Katastrophen wie heuer hat es bisher nie gegeben. Nur erfahren wir dank Medien und Netzwerken eben viel mehr und öfter darüber.

Deshalb haben viele Menschen Angst vor der Zukunft, gerade zum Jahreswechsel. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das fand auch Erich Kästner: „Wird’s besser? Wird’s schlimmer?, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich!“

In diesem Sinn: ein schönes neues Jahr!