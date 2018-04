„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ So könnte ganz profan die aktuelle Finanzstrategie des Landes zusammengefasst werden. Zwar sind für heuer noch um 228 Millionen Euro höhere Ausgaben als Einnahmen budgetiert. Doch bis zum Jahr 2021 will Niederösterreich das Nulldefizit im Landeshaushalt erreichen.

Die Vorzeichen dafür sind gut. Der Wirtschaftsmotor brummt wie schon lange nicht, die Zahl der Arbeitslosen ist weiterhin stark rückläufig. Das eröffnet Möglichkeiten der Konsolidierung, die auch dringend nötig ist. Denn nach wie vor weist Niederösterreich mit über acht Milliarden Euro den höchsten Schuldenstand bundesweit auf. Im Vorjahr zeigten sich erste Tendenzen zur Verbesserung.

Im Vergleich zum größten Bundesland hat sich die Bundesregierung sogar ein noch ambitionierteres Ziel gesetzt. Finanzminister Hartwig Löger visiert bereits 2019 den ausgeglichenen Haushalt an bzw. will durch Einmaleffekte sogar einen Überschuss erwirtschaften. Für Niederösterreich ist ein Nulldefizit in dieser Geschwindigkeit nicht umsetzbar. Begründet wird das damit, dass den Bürgern bereits längerfristige Leistungen bzw. Verpflichtungen zugesichert wurden.

Dafür darf in Niederösterreich Kontinuität erwartet werden, die auch aufgrund der nur marginal veränderten Konstellation in der Landesregierung gegeben ist. Und die es im Bund nach dem Regierungswechsel nicht in allen Ressorts gibt. Was aktuell die Situation beim Bundesheer verdeutlicht.

Die vor eineinhalb Jahren gestartete Heeres-Offensive unter dem damaligen SPÖ-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil wurde abrupt gebremst. Bei seinem Nachfolger Mario Kunasek (FPÖ) scheinen weder für Personal noch für Infrastruktur jene Mittel im Budget 2019 auf, die noch Ende 2016 geplant waren. Wodurch bereits begonnene bedeutende Projekte wieder gestoppt werden mussten.

Für die Budgetkonsolidierung braucht Niederösterreich zur selbst auferlegten Ausgabenbremse den Bund als starken Partner. Kurzfristig in Finanzierungsfragen wie nach der Abschaffung des Pflegeregresses. Langfristig bei Mega-Themen wie dem Ausbau der Digitalisierung. Einen Regierungs-Schwenk wie in der Heeresfrage könnte sich das Land dabei in mehrfacher Hinsicht nicht leisten.