Am Ende des Tages wurde dann doch noch eine Einigung verkündet. Die Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP haben sich auf ein erneuertes Regierungsprogramm verständigt, das vieles beinhalten mag. Eines allerdings nicht: Eine Garantie, dass diese Bundesregierung die volle Legislaturperiode im Amt sein wird. Zu sehr waren die Verhandlungstage von Sticheleien und Provokationen begleitet worden. Zu sehr war die Angst, als Verursacher einer Neuwahl abgestempelt zu werden, die Triebfeder der Einigung, nicht der Inhalt.

Dass in Niederösterreich dieser Verhandlungsmarathon mit gemischten Gefühlen beobachtet wurde und wird, ist verständlich. Auch wenn SPÖ und ÖVP Verständnis für ihre jeweilige Regierungsfraktion aufgebracht haben, wirklich zufrieden können sie mit dieser Performance nicht sein. Und sie sind es auch nicht. Denn beide Landesparteien wissen, dass der Unmut in der Bevölkerung über dieses Regierungs-Schauspiel auf die Landtagswahl im Jahr 2018 abfärben kann und wird. Deswegen müssen beide darauf hoffen, dass schon im Herbst 2017 auf Bundesebene gewählt wird. Egal mit welcher Begründung – etwa mit der EU-Präsidentschaft 2018 – das Vorziehen der Nationalratswahl erklärt wird.

Wird bereits im Herbst gewählt, dann könnte das diesmal für ÖVP und SPÖ – beide treten mit einem neuen Spitzenteam an – erstmals vielleicht auch Rückenwind vom Bund bedeuten. Bei der Landes-SPÖ setzt man ja jetzt bereits auf Bundeskanzler Christian Kern. Das war beim Neujahrsempfang in Krems deutlich zu sehen. Das spiegelt sich in den Worten von Landesvorsitzenden Matthias Stadler wider, der nach dem angekündigten Rückzug von VP-Landeshauptmann Erwin Pröll nun in Anlehnung an Kern von einem „New Deal“ und einem „Plan A“ für Niederösterreich spricht. Und bei der ÖVP: Da könnte es den Rückenwind wohl nur mit einem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz geben, der in der niederösterreichischen Volkspartei seine politischen Wurzeln hat. Letztlich kann nur er für die Volkspartei einem Kanzler Kern und einem FPÖ-Spitzenkandidaten Strache im Wahlkampf auf Augenhöhe begegnen.

Falls aber doch bis Herbst 2018 auf Bundesebene weitergewurschtelt wird, bleibt den Landesparteien im Wahlkampf nur eine Alternative: Den eigenen Weg als Gegenpart zum Bund zu propagieren.