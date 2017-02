Bei einigen SPÖ-Funktionären im Land hat das Ergebnis der Grazer Gemeinderatswahl doch einen kleinen Schock ausgelöst. Die einstige Bürgermeisterpartei SPÖ nur noch an fünfter Stelle und nicht mehr im Stadtsenat der steirischen Landeshauptstadt. Wenn das nicht – trotz Christian Kern als neuen Bundeskanzler – ein schlechtes Omen für die Landtagswahl 2018 in Niederösterreich sein kann. Immerhin gibt es bereits Umfragen – eine davon aus dem Dezember –, die die SPÖ hinter der FPÖ an dritter Stelle einreihen.

SPÖ-Landesvorsitzender Matthias Stadler, mit absoluter Mehrheit regierender Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten, lässt sich derzeit von all dem nicht beeindrucken. Er ist von seinem Weg überzeugt, auch wenn die Umstrukturierungen bzw. Zusammenlegungen der Bezirksparteien mancherorts intern sehr, sehr skeptisch gesehen werden. Auch wenn die Diskussion um den Spitzenkandidaten der SPÖ für die Landtagswahl für Spannungen sorgt. Er will von seinem Zeitplan nicht abweichen und erst nach der Kür von Johanna Mikl-Leitner jene Person präsentieren, die an der Spitze der Kandidatenliste stehen wird. Und er wehrt noch immer standhaft ab, wenn ihn Funktionäre aus den eigenen Reihen gerne als besagten Spitzenkandidaten sehen würden.

Aber bei aller Zuversicht: Stadler steht im Hinblick auf die Wahl schon vor einer besonders großen Herausforderung oder gar vor einem Dilemma. Wen soll seine Partei als Gegner sehen: die ÖVP nach der Ära von Landeshauptmann Erwin Pröll oder die FPÖ, die der SPÖ den zweiten Platz im Land streitig machen will? Gegen die sich Stadler immer wieder deutlich abgegrenzt hat, zuletzt durch die explizite Wahlempfehlung für Alexander Van der Bellen.

Sicher ist, dass selten zuvor so viel freies Wählerpotenzial auf dem Tisch gelegen ist, wie das im kommenden Jahr der Fall sein wird. Zum Beispiel die rund 9,5 Prozent des Teams Stronach oder die vielen Vorzugsstimmen für Erwin Pröll, die nicht gleichzeitig ÖVP-Stimmen waren. In diesem Teich kann praktisch jede Partei fischen, wenn sie das richtige Angebot hat. Personell und inhaltlich. Und – was in einem Flächenland wie Niederösterreich besonders entscheidend ist – wenn der Parteiapparat funktioniert. Andernfalls kann man in dem Teich auch untergehen.