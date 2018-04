Bildung ist ein Lieblingsthema von Herrn und Frau (Nieder)-Österreicher. Schließlich hat jeder die Schule besucht, kann mitreden und wird somit auch selbst gleich zum Profi in schulischen Angelegenheiten. Das verhält sich so wie mit den acht Millionen Teamchefs im Land. Doch leider liegen hier wie dort die selbst ernannten Experten nur in seltenen Fällen auch richtig: Denn nicht immer ist klar, dass an schulischen Misserfolgen nur die Lehrer schuld sein sollen. Es muss nicht jedes Kind unbedingt zur Matura und auf eine Universität „gedrückt“ werden. Und auch dass die Schule die Kinder alles lehren muss, soziale Kompetenzen inklusive, steht nirgends festgeschrieben.

Dass sich allerdings die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren stark verändert haben, ist amtlich. Vor allem in urbanen Gebieten sind an öffentlichen Schulen Kinder mit nicht deutscher Muttersprache oft schon die Mehrheit. Das ist für heimische Kinder nicht gerade leistungsfördernd. Deutschklassen, wie sie in Niederösterreich forciert werden, sollen Schülern mit Migrationshintergrund helfen, schneller die Sprache zu erlernen. Das erleichtert Integration und ermöglicht den Lehrern, sich in entsprechender Intensität den Kindern zu widmen.

Zuwanderung ist aber nur ein Aspekt von vielen. Denn jeder fünfte Schüler in Niederösterreich braucht Nachhilfe. Das zeigt Schwächen im Bildungssystem auf. Diese eigentliche Notlösung gehört für 34.000 NÖ-Schüler zur Schulkarriere dazu. Das spricht nicht für die Bildungspolitik, die in jüngster Vergangenheit meist in den Händen der SPÖ lag. Und auch der von den Landes-Roten forcierte Vorstoß zur Gratis-Nachhilfe in den Ferien könnte zwar (falls finanzierbar) für viele Eltern eine enorme Erleichterung darstellen, bekämpft aber die Wirkung und nicht die Ursache.

Als Alternativen zu diesen Entwicklungen und zur Stärkung der individuellen Förderung sehen sich oftmals die Privatschulen. Das Interesse daran steigt auch in Niederösterreich stetig an. Dieser Trend zeigt, dass sich Eltern immer intensiver mit der Schulwahl ihrer Kinder auseinandersetzen, was löblich ist. Viel besser wäre es aber, wenn sich einige Väter und Mütter noch mehr mit ihren Kindern auseinandersetzen würden. Das würde allen Beteiligten das Leben entscheidend erleichtern.