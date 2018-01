Der Ton macht die Musik. Diese Redewendung nimmt im Landtagswahlkampf wesentliche Bedeutung ein. Denn in Niederösterreich haben es die Politiker in jüngster Vergangenheit – mit wenigen Ausnahmen – geschafft, sich positiv vom Umgangston in der Bundespolitik abzuheben. Den amikalen Stil schätzen die Landesbürger.

Deshalb wird es für die Parteien in den nächsten knapp drei Wochen eine Gratwanderung. Ganz ohne Angriffe wird eine Wahlauseinandersetzung nicht zu führen sein. Ein Griff in die unterste Schublade des Vokabulars kann aber nach hinten losgehen. Das weiß auch das blaue „Greenhorn“ unter den Spitzenkandidaten, der 31-jährige Udo Landbauer von der FPÖ. Dass er ganz zu Beginn der Wahlauseinandersetzung im Vorjahr Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) aufgrund ihrer Asylpolitik als Innenministerin „Moslem-Mama“ nannte, hat der FPÖ mehr geschadet als genützt. Landbauer würde diesen Ausdruck auch nicht mehr verwenden, wie er im NÖN-Wahlinterview erklärte. Auch, weil in der Politik die Wortwahl einer Frau gegenüber sensibler getroffen werden muss.

An Mikl-Leitner scheinen sämtliche Verbalattacken ohnehin abzuprallen. Sie beharrt im Wahlkampf auf den neuen Stil des Miteinanders und verliert öffentlich so gut wie kein schlechtes Wort in Richtung Mitbewerber.

Das war beim Wahlkampfauftakt der SPÖ in St. Pölten schon etwas anders. Trotz des Fairness-Abkommens mit der ÖVP kam bei Spitzenkandidat Franz Schnabl & Co. die Polemik nicht zu kurz. So war von der „Schreckensherrschaft der ÖVP“ und „weißrussischen Verhältnissen in Niederösterreich“ die Rede. Niederösterreichs Sozialdemokraten wollten so ihr Hauptwahlziel deutlich machen – die Absolute der ÖVP zu brechen. Der Besuch von 1.500 Funktionären (mehr als beim Parteitag) stimmte die Reihen der SPÖ optimistisch. Zur Aufbruchsstimmung fehlte aber doch einiges.

Die Standing Ovations zum Abschluss wirkten gezwungen. Aber nicht, weil die jüngsten Umfragen keine großen Sprünge zum Allzeittief von 21,6 Prozent 2013 bescheinigen oder weil die Botschaften unklar (wie viele der SPÖ-Wahlplakate) gewesen wären. Nein. Viel mehr, weil man Schnabl anmerkte, dass er erst kurze Zeit Berufspolitiker ist. In der Politik macht eben der Ton die Musik.