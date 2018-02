Bei ihrer Angelobung im Dezember haben die Minister versprochen, der Republik und dem österreichischen Volk treu zu dienen sowie die mit ihrem Amt verbundenen Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Das ist mit Einzel- bzw. Parteieninteressen nicht immer kompatibel.

Was herauskommt, wenn das Polit-Ego im Mittelpunkt steht, erleben wir jetzt. Als 2015 das Rauchverbot in Lokalen ab Mai 2018 von der damaligen SPÖ/ÖVP-Regierung und den Grünen beschlossen wurde, war nicht zuletzt Österreichs letzter Platz im Nichtraucherschutz-Ranking Antrieb dafür. Schon damals hat die FPÖ heftig dagegen gewettert. Jetzt an der Macht, wollen die Blauen das Rauchverbot kippen. ÖVP-Kanzler Kurz hat dem zugestimmt. Die Aufhebung des Gesetzes war für die FPÖ die Koalitionsbedingung schlechthin. Strache will seine Wähler mit einer für sie populären Maßnahme zufriedenstellen. Doch mit der eigensinnigen FPÖ-Entscheidung nimmt das Dilemma für die ÖVP ihren Lauf.

Der Druck aus den eigenen Reihen steigt. ÖVP-Bürgermeister starteten eigene Initiativen fürs Rauchverbot. Zuletzt haben sogar Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll und Kurz-Vorgänger Reinhold Mitterlehner das „Don’t smoke“-Volksbegehren unterzeichnet. Dessen Initiatoren der Ärztekammer warnen vor den gesundheitlichen Folgen, wenn in Lokalen weiter geraucht wird. Auch die Landes-ÖVP fordert ein Umdenken, vorerst aber nur bei der FPÖ. Für Kurz, der sich auf den Kuhhandel eingelassen hat, ist Pakttreue zu den Blauen (vorerst noch) wichtiger als seine Glaubwürdigkeit. Schließlich hat er 2015 beim Rauchverbots-Gesetz mitgestimmt.

Begrenzten Weitblick haben SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne auch mit der Abschaffung des Pflegeregresses vergangenen Sommer gezeigt. Das „Wahlzuckerl“ zur Nationalratswahl stellt Länder und Gemeinden nun vor eine unüberwindbare Herausforderung. Die vom Bund versprochenen 100 Millionen Euro decken nur einen Bruchteil des Finanzierungsbedarfs. Dass freie Heimplätze weniger werden (weil diese die Familien nichts mehr kosten) und die Qualität der Betreuung nicht zu halten sein wird, wurde beim Gieren nach Wählerstimmen negiert. Zeit wird’s, dass die Politiker wieder ohne Hintergedanken entscheiden. Das würde dem Volk nämlich wirklich dienen.