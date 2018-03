Einen schlechteren Zeitpunkt hätte man wohl nicht wählen können, wollte man den Rechtsstaat im Allgemeinen und die Geheimdienste im Konkreten aushebeln. Jeden Tag und überall Dokumentationen und Berichte über die Ereignisse des Jahres 1938, in Fernsehen, Radio und Zeitungen. Das macht sehr sensibel – denn wie man mit ein bisserl Gewaltandrohung ein Land im Handstreich nimmt, musste Österreich in den Märztagen vor achtzig Jahren bedrückend und folgenschwer erfahren.

Das lässt sich natürlich keineswegs mit den Ereignissen rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung vergleichen. Wahrscheinlich hat man dort Daten trotz richterlicher Anordnung wirklich nicht gelöscht und tatsächlich nordkoreanische Pässe im Angebot gehabt – das rechtfertigt dennoch nicht Staatsaktionen wie diese, die Dutzende Polizisten der dafür nicht vorgesehenen Eingreiftruppe gegen Straßenkriminalität auf den Weg brachte, die private Daten konfiszierten und solche über Rechtsextreme.

Das macht Angst. Und Bilder im Kopf, die an Ereignisse des Jahres 1938 erinnern, wie man sie derzeit überall bestaunen kann.

Selbst wenn 2018 alles rechtmäßig zugegangen sein sollte, die Optik ist nicht nur schief, sondern furchtbar schief. Wer noch ein bisserl Gespür hat – die unendlich müde Stimme von Christian Pilnacek, Generalsekretär im Justizministerium, der immer wieder Stellung zu dem Fall nehmen muss, macht uns nicht Mut. Und der Generalsekretär des Innenministeriums findet erst gar nicht statt.

Nun könnte man schnöselig behaupten, von Herbert Kickl and friends war eben nichts anderes zu erwarten gewesen – das gilt aber nicht von Sebastian Kurz und seinem Team, der eine neue Zeit in der Politik ausgerufen hat, mehr Moral und Anständigkeit. Aber gerade in der türkisen Reichshälfte wird geschwiegen und weggeschaut, was das Zeug hält. Einzig Justizminister Josef Moser hat sich geäußert, aber der ist bekanntlich der In begriff der unpräzisen An- und Aussage.

Die Ereignisse im Innenministerium mögen rechtens sein, sind aber dennoch im höchsten Grad geeignet, das Misstrauen der Menschen gegen Institutionen des Staates zu wecken. Das heißt dann Staatskrise. Und sollte Grund zur Intervention des Bundeskanzlers sein. Wie sagte Sebastian Kurz doch: Es ist Zeit!