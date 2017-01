Was genau beim Bundesparteivorstand der ÖVP am kommenden Sonntag diskutiert wird, ist noch nicht ganz klar. Ob es wirklich bloß zu einer Debatte im Vorfeld der verschiedenen Klausuren kommt, oder ob tatsächlich eine Regierungsumbildung präsentiert wird, wie mancherorts bereits kolportiert. Was dort sicherlich noch nicht diskutiert wird, ist die parteiinterne Frage, mit welchem Spitzenkandidaten man in die kommende Nationalratswahl gehen wird – gleichgültig, ob diese vorverlegt wird oder nicht.

Dabei wird das für die ÖVP die entscheidende Frage sein, wie die jüngsten Umfragen zeigen. Das sind zwar nur Momentaufnahmen, aber diese zeigen schon seit rund einem Jahr immer in die selbe Richtung. Da rittern nur SPÖ und FPÖ um den ersten Platz. Die SPÖ ist allerdings erst durch den Kanzlerwechsel in diese gute Position gekommen. Auf der anderen Seite kommt die ÖVP vom dritten Platz und von Werten um die 20 Prozent nicht weg. Außer, man schickt Außenminister Sebastian Kurz als Nummer Eins ins Rennen. Der könnte auch seine Partei mitreißen. Was ebenfalls die Umfragen immer wieder zeigen.

Jetzt ist das offiziell in der ÖVP natürlich kein Thema. Dort hat Bundesparteiobmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner vielmehr die Devise ausgegeben, dass alles dazu beigetragen werden muss, dass die Regierungskoalition bis zu den regulären Wahlen im Jahr 2018 hält. Gleichzeitig gibt es Dementi von Sebastian Kurz. Was aber nicht heißt, dass die Diskussion um den künftigen Spitzenkandidaten nicht bereits bei den Ortsfunktionären angekommen und dort auch – meist sehr emotionell – geführt wird.

Weniger entscheidend ist für die Partei, ob man sich von der FPÖ abgrenzt oder nicht. Entweder schafft es die ÖVP, dass sie selbstbewusst eine eigene Linie vorgibt, die diese Abgrenzungsdebatte überflüssig macht und die Partei dennoch attraktiv erscheinen lässt. Oder sie wird hilflos zusehen müssen, wie sie von der FPÖ bei den verschiedensten Themen getrieben wird. Dass so eine strikte Linie gerade bei einer Partei wie der ÖVP, die immer wieder auf bündische Interessen Rücksicht nehmen muss, nicht gerade einfach zu finden ist, liegt auf der Hand. Unmöglich ist es dennoch nicht. Vor allem nicht mit einem Spitzenkandidaten, an den alle Gruppierungen der Partei auch wirklich glauben.