Als Experten zu Beginn des Handy-Zeitalters weissagten, dass die tragbaren Telefone künftig für alles andere als zum Telefonieren verwendet werden würden, wollten dieser Prophezeiung nur wenige Glauben schenken.

Spätestens jetzt sind wir in der Zukunft angekommen. Bilder verschicken, in sozialen Medien surfen, Rechnungen überweisen oder das Wetter für morgen checken. Das alles wird mit dem Smartphone erledigt. Und ab 2018 soll das Wunderding sogar den Reisepass oder den Führerschein ersetzen können. Keinen wundert es, dass ältere Semester die (neue) Welt nicht mehr verstehen. Noch dazu, wenn gleichzeitig vermeldet wird, dass ab 2018 in Wien eine Linie den fahrerlosen Bus erprobt, der zwei Jahre später den Regelbetrieb aufnehmen soll.

Digitalisierung und Robotisierung sind die Schlagwörter der Gegenwart. Aber sind sie Chance oder Gefahr für die Zukunft? In der Arbeitswelt führt kein Weg daran vorbei. Wirtschaft 4.0 heißt der Begriff. Und bedeutet, dass Maschinen die Arbeit der Menschen übernehmen. Das sorgt auch für Verunsicherung – vor allem bei der Generation 50+, die es am Arbeitsmarkt ohnehin schwerer hat. Dort hakt die SPÖ ein und will noch mehr Fokus auf Schulungen legen. Wirtschaftsforscher sehen aber nicht zwangsläufig einen Jobabbau, weil stärkeres Wirtschaftswachstum neue Chancen bietet. Mehr Arbeitsplätze können die Experten aber auch nicht garantieren. Das Ziel ist Produktivitätssteigerung, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Genau das will ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem „Masterplan Digitalisierung“ erreichen. Deshalb wird die Breitbandoffensive schon in wenigen Monaten evaluiert und nicht wie geplant Ende 2018. Das legt den Schluss nahe, dass schnelles Internet im ganzen Land auch früher als 2030, wie ursprünglich geplant, realisiert werden kann. Das ist auch nötig. Denn mit schnellen Datenleitungen erhalten die infrastrukturell benachteiligten ländlichen Gemeinden Chancengleichheit im Vergleich zu Großstädten. Das soll neue Betriebe anlocken, Arbeitsplätze schaffen und die Landflucht stoppen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Orte gänzlich aussterben und das pulsierende Leben dort nur mehr via Handy oder Internet miterlebt werden kann – und das langsam.