Jede Krise bietet eine Chance. Das gilt auch für das Österreichische Bundesheer. Denn für die heimischen Soldaten war die Flüchtlingskrise im Vorjahr so etwas wie die Initialzündung für den Neustart. Als damals die öffentliche Ordnung in Gefahr war, hat das Heer bewiesen, wie wichtig es für das Land und die Bevölkerung sein kann. Die Anerkennung schlug sich bald auch im Parlament nieder. Alle politischen Couleurs waren sich schnell einig, dass der Sparkurs im Verteidigungsministerium ein Ende haben muss.

Ohne diese Erkenntnis hätte es auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ungleich schwerer gehabt, das Bundesheer auf Vordermann zu bringen. Doch mit dem Rückenwind aus dem Nationalrat sorgt der Macher nun für Aufbruchsstimmung beim Heer.

Die Zahlen sprechen für sich. Bis zum Jahr 2020 soll es insgesamt 1,155 Milliarden Euro zusätzlich geben. Miliz und Kaderpersonal werden aufgestockt, die Ausrüstung auf den aktuellen Stand gebracht. Von Kasernenschließungen ist keine Rede mehr. Im Gegenteil. Lang geplante Bauvorhaben werden endlich umgesetzt. Das zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel der Birago-Kaserne in Melk. Vor genau zehn Jahren wurde noch unter Verteidigungsminister Platter ein Grundstück vom Stift Melk angekauft, um ein neues Zentrum für die Pioniere zu errichten. Nach vielen Verschiebungen erfolgt im Dezember der Spatenstich für das 30-Millionen-Euro-Projekt.

Verschoben hat sich auch die Wertigkeit der Rekruten – zum Positiven. Diese bilden ein Viertel der Soldaten beim aktuellen Inlandseinsatz und sind dort nicht wegzudenken. Die neue Situation zeigt, wie wichtig bei der Volksbefragung im Jänner 2013 die Entscheidung „pro Wehrpflicht“ war. Denn aus den Grundwehrdienern will das Heer auch die meisten der zusätzlichen 9.800 Jobs in den nächsten vier Jahren rekrutieren. Das neu gewonnene positive Image hilft dabei. Und das Wichtigste: Die Soldaten sehen wieder einen Sinn in ihrer Aufgabe: Zum einen bei der Erhaltung der öffentlichen Ordnung im Inland. Zum anderen bei den Auslandseinsätzen von Afghanistan, Libanon bis nach Afrika und zum Balkan. Dort hilft das Bundesheer mit, Frieden und annehmbare Lebensumstände zu schaffen. Auch so soll eine neuerliche Flüchtlingskrise wie im Vorjahr verhindert werden.