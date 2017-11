Die Rollen für die Landtagswahl am 28. Jänner 2018 sind klar verteilt. Die Mehrheitspartei ÖVP rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner liegt laut aktuellen Umfragen mit 45 Prozent klar in Front. Die SPÖ hat im Vergleich zu ihrem schlechtesten Ergebnis 2013 (21,6 Prozent) bei den Bürgern wieder Boden gutmachen können. Den Sozialdemokraten werden rund 25 Prozent bescheinigt. Schnabl & Co. lägen damit vor der FPÖ (laut Umfrage aktuell bei 20 Prozent). Die bereits im Landtag vertretenen Grünen sowie die Neueinsteiger von den NEOS werden als Wackelkandidaten gehandelt. Beide dürften laut den Erhebungen um den Einzug in den Landtag kämpfen müssen. Sollte es zumindest eine der beiden kleineren Parteien nicht schaffen, könnte der Volkspartei für die Verteidigung der absoluten Mandatsmehrheit bereits ein Ergebnis im Bereich von 47 Prozent reichen. Die Wahlarithmetik macht’s möglich. Spannend wird das allemal.

Mitentscheidend wird auch, wie sich die bevorstehende Regierungsbildung im Bund auf Niederösterreich durchschlägt. Zwangsläufig werden ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache von der FPÖ auch Maßnahmen in ihrem Paket aushandeln, die nicht allen (Nieder-)Österreichern schmecken. Nachdem die Regierung vor Weihnachten präsentiert werden soll, kann das den Landesparteien beim Urnengang einen Monat später etliche Prozentpunkte kosten. Das ist vermutlich der Hauptgrund dafür, dass die Landes-ÖVP erst zum Wahlkampfauftakt am 8. Jänner 2018 ihr definitives Wahlziel bekannt geben will.

Zusätzliche Brisanz birgt dabei das aktuell sehr ambivalente Verhältnis von ÖVP und FPÖ im Bund bzw. im Land. Während die Regierungsverhandler Kurz und Strache um die Wette lachen und die angehende türkis-blaue Koalition zwar wenig Details, dafür aber viel mehr Einheit versprüht, ist die Volkspartei in Niederösterreich auf die FPÖ gar nicht gut zu sprechen. Dass die Freiheitlichen unter anderem die VP-Landeshauptfrau jüngst als „Moslem-Mama-Mikl“ beschimpft haben, hat einen wesentlichen Teil zur Missstimmung beigetragen. Darum werden alle Parteien penibel danach trachten, dass zwischen der Politik im Bund und Land genau unterschieden wird. Die Wähler sollten das auch tun.