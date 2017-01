Erwin Pröll hatte abseits seiner Familie nur sehr wenige Vertraute eingeweiht, dass er im Frühjahr als Landeshauptmann zurücktreten wird. Kenner seiner Person hätten jedoch beim Interview mit Andre Heller stutzig werden müssen. Da klang alles noch einem politischen Vermächtnis. Und nichts nach dem Ansinnen, noch einmal durchzustarten.

Seit der Vorwoche sind solche Überlegungen obsolet. Er hat seinen Entschluss öffentlich gemacht, Johanna Mikl-Leitner wird seine Nachfolgerin. Wobei deren Zähigkeit schon hervorgehoben werden muss. Im Frühjahr 2016 vom Innenministerium in die Landespolitik zurückgeholt, galt sie schon damals als die logische Nachfolgerin. Dennoch kamen danach Zweifel auf. Nicht zuletzt durch die Ansage von Erwin Pröll, dass eine neuerliche Kandidatur 2018 durchaus möglich sein könnte. Mikl-Leitner spulte dennoch konsequent und unermüdlich ihr politisches Programm ab, tauchte im ganzen Land bei Veranstaltungen auf und ließ sich nicht irritieren.

Diese Phase ist abgehakt, eine viel schwierigere beginnt. Johanna Mikl-Leitner muss zuerst einmal am Landesparteitag ihre Funktionärinnen und Funktionäre überzeugen. Nur so kann es gelingen, dass diese bei der Landtagswahl 2018 genauso laufen, wie sie es die Wahlen davor für Erwin Pröll getan haben. Die Basis dafür ist ein herzeigbares Ergebnis bei der Wahl zur Landesparteivorsitzenden.

Dann folgt der Wahlkampf. Entscheidend dabei ist das Verhalten der einzelnen Bünde. Stehen diese voll hinter ihrer Spitzenkandidatin, oder gibt es ein Taktieren um Ämter und Funktionen, weil man bei der Wahl bereits jetzt mit einer Niederlage rechnet.

Johanna Mikl-Leitner und mit ihr die Landesgeschäftsführung hat da in den kommenden Monaten einiges zu schultern. Aber es gibt auch einiges zu gewinnen, ohne jetzt auf die Wiederholung der absoluten Mehrheit zu schielen. Die SPÖ ist personell noch nicht wirklich aufgestellt. Der Klub Frank, das ehemalige Team Stronach, wird es schwer haben, wieder in den Landtag zu kommen. Die FPÖ wird zulegen, aber sicher nicht in Bundes-Dimensionen. Die NÖ Grünen treten mit einer neuen Spitzenkandidatin an. Und die NEOS müssen erst einmal die Einstiegshürde überwinden. Mit anderen Worten: Seit langem war ein Wahlkampf in Niederösterreich nicht so spannend, wie der kommende im Jahr 2018.