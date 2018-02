Das Leben auf dem Land erlebt eine Renaissance. In Zeiten der Digitalisierung sei es nicht mehr so wichtig, wo der Arbeitsplatz ist – und die Lebensqualität abseits der Ballungszentren sei halt doch eine bessere. Das trommeln Zukunftsforscher seit Jahren und sorgen damit in traditionellen Abwanderungsgebieten wie dem Waldviertel oder dem Voralpenland endlich wieder für Hoffnung.

Der Blick auf die Fakten sorgt aber Jahr für Jahr für Ernüchterung. Der Zuzug in die Ballungszentren hält an, die Bevölkerung in der Peripherie schrumpft. 25 Fahrminuten von Wien entfernt lebt mehr als die Hälfte der Niederösterreicher – auch die Landeshauptstadt St. Pölten liegt in diesem Einzugsgebiet. In den Waldviertler Bezirken Waidhofen/Thaya und Gmünd sowie im Bezirk Lilienfeld schrumpft die Bevölkerung zugleich so rasch wie nirgendwo sonst in Österreich – auch die Bezirke Zwettl und Horn verlieren.

Doch warum mag sich das prognostizierte Ende der Landflucht in Niederösterreich nicht einstellen? Die Antwort ist einfach: Städte waren immer Anziehungspunkte für junge, ehrgeizige und gut gebildete Menschen – und werden das wohl auch immer sein. Aufs Land ziehen sie dann, sobald sie sich Haus und Garten leisten wollen. Doch dafür muss man nicht ins Waldviertel ziehen, auch das Wiener Umland hat viele schöne Platzerl zu bieten. Die sind zwar ungleich teurer, aber mit den Vorteilen der Großstadt in der Nähe.

Für Niederösterreichs Regionalpolitik zieht diese Entwicklung einen fordernden Spagat nach sich. Einerseits muss das Land in den Abwanderungsregionen noch mehr Impulse als bisher setzen. Andererseits darf das nicht auf Kosten der dicht besiedelten Gebiete geschehen, denn hier werden Wahlen entschieden. Mit Initiativen wie der Verlagerung von 500 Arbeitsplätzen der Landesregierung von St. Pölten in die Regionen sowie der Digitalisierungsoffensive sind erste Schritte gesetzt. Der Ausbau von Traisentalbahn und Franz-Josefs-Bahn sowie der Bau von Autobahnen oder Schnellstraßen könnten weitere Signale sein. Unterm Strich kann die Politik aber nur die Rahmenbedingungen verbessern, geografische und strukturelle Nachteile lindern. Tatsächlich helfen kann nur der Einfallsreichtum der Bewohner. Und da sind Waldviertel und Voralpenland ohnehin auf einem guten Weg.