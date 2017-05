Zuletzt wurde viel spekuliert. Seit der Vorwoche ist es fix. Der 58-jährige Quereinsteiger Franz Schnabl ist der neue starke Mann in der Landes-SPÖ. Als Personalvorstand bei Frank Stronachs Magna-Konzern hat er sich europaweit mit dem Recruiting von Führungskräften beschäftigt. Jetzt sind diese Fähigkeiten bei ihm selbst gefragt. Und zwar auf mehreren Ebenen.

Die Landes-Roten lechzen nach zwei herben Niederlagen bei den Landtagswahlen 2008 und 2013 und dem Abrutschen auf 21 Prozent richtiggehend nach einem Erfolg. Dafür gilt es, das richtige Team zu finden. Ein Plus vor dem SPÖ-Ergebnis 2018 und das Brechen der absoluten ÖVP-Mehrheit ist das Ziel des designierten SPÖ-Landesparteiobmanns. Entscheidend könnten bei diesem Vorhaben für Schnabl auch die Wähler der Partei seines Noch-Arbeitgebers sein. Jene zehn Prozent, die 2013 das Team Stronach für sich verbuchen konnte, werden wohl unter den Parteien aufgeteilt und könnten mehrere „Wahlsieger“ küren.

Die besten Karten dabei haben die Freiheitlichen. Waldhäusl & Co. büßten vor vier Jahren wegen des Team Stronachs viele Stimmen ein. Hier ist Potenzial für eine „Wähler-Rückholaktion“ vorhanden. Zumal die FPÖ trotz ihres aktuell relativ niedrigen Levels von acht Prozent der SPÖ schon vor Wochen den Kampf um Platz zwei angekündigt hat.

Relevant ist Franz Schnabls Performance aber nicht nur für die Landes-SPÖ, sondern auch für die Roten im Bund. Schließlich ist Niederösterreich für die SPÖ ein Schlüssel-Bundesland mit dem größten Wähleranteil bei Bundeswahlen und den zweitmeisten Parteimitgliedern hinter Wien. Und dort gibt es nach dem wöchentlichen Desaster am Parteitag wenig Hoffnung auf Zugewinne. Die SPNÖ ist für die nächste Nationalratswahl – wann immer sie stattfindet – ein entscheidender Faktor.

Kein Wunder also, dass SPÖ-Chef Christian Kern bei Schnabls Bestellung federführend agiert hat. Blickt man auf die jüngsten Personalentscheidungen der Sozialdemokraten, war die Inthronisierung Schnabls kein Zufall: In einfachen Kreisen aufgewachsen, zur Spitzenposition hochgearbeitet und sozial engagiert. Dieser Typus a la „Kern“ trifft zum Beispiel auch auf die neuen SPÖ-Spitzenkräfte in Tirol und Vorarlberg zu. Dort sind es allerdings allesamt Frauen ...