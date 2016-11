Ein Ultimatum ist immer der schlechteste Weg, um zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. SPÖ-Sozialminister Alois Stöger hat bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung den Bundesländern solch ein Ultimatum gestellt. In einer Diktion, die auf ein Scheitern angelegt war. Als ob es ihm nicht mehr wirklich um eine bundeseinheitliche Lösung ging, sondern bloß um ein taktisches Manöver beim Verteilen des Schwarzen Peters, falls die Verhandlungen am Ende des Tages kein Ergebnis bringen werden.

Wobei seine Vorgangsweise nicht ganz klar ist. Bei der Deckelung in monatlichen Höhe von 1.500 Euro pro Familie oder Mehrpersonenhaushalt, gab es plötzlich seine Zustimmung. Dabei war diese Maßnahme wohl eher jene, bei der erwartet worden war, dass er hart bleibt. Immerhin wurden wochenlang unter diesem Titel der Wert der Familie und die Gefahr einer Kinderarmut gepredigt. Beim zweiten Punkt der ÖVP, dass jemand in den vergangenen sechs Jahren zumindest fünf Jahre in Österreich gewesen sein muss, ging er nicht mit. Just bei jener Forderung, die vor allem Asylwerber trifft, wo es selbst in der SPÖ wenig Zustimmung gibt, dass diese sofort die Sozialleistung der Mindestsicherung erhalten, wenn ihr Asylstatus anerkannt ist.

Dass die SPÖ selbst nicht ganz weiß, wie sie mit der Mindestsicherung umgehen soll, hat am Sonntag die ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ mehr als deutlich gemacht. Kein Regierungsmitglied, kein entscheidender Funktionär, kein SPÖ-Sozialreferent eines Bundeslandes, der für Stögers Vorschlag ist, nahm daran teil. Dafür die Obfrau der Sozialistischen Jugend, die selbst mit der Deckelung nicht einverstanden ist, die Stöger bereits mitträgt. Als ob man sich der direkten Konfrontation bei dem Thema gar nicht mehr stellen will.

Im NÖ Landtag wird sich die SPÖ am 17. November dem Thema aber stellen müssen, wenn die ÖVP ihren Verschärfungsantrag einbringt. Wobei auch dort noch vor wenigen Wochen gegen die Deckelung der monatlichen Mindestsicherungssumme argumentiert worden war. Wenn nun dieser Punkt wegfällt, weil selbst der Sozialminister das nicht mehr infrage gestellt hat, dann könnte es doch sein, dass die Landes-SPÖ im Landtag mit der ÖVP sogar mitziehen wird. Entscheidend ist, welcher Flügel sich im Klub durchsetzt.