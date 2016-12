Was es letztendlich war, dass Alexander Van der Bellen schon vor der Auszählung der Wahlkarten als neuer Bundespräsident feststand, werden die vielen Polit-Analysten in den kommenden Tagen sicherlich deutlich machen. Dass das Brexit-Votum der Briten und der Sieg von Donald Trump in den USA dem FPÖ-Kandidaten nicht genutzt, ja sogar geschadet haben dürften, war schon am Sonntag deutlich. Speziell das Ergebnis in Niederösterreich zeigt aber auch, dass das Wahlkampfteam von Alexander Van der Bellen aus der ersten Stichwahl im Mai die richtigen Lehren gezogen hatte.

Damals hatte der ehemalige Bundesparteiobmann der Grünen mit den Wahlkartenwählern das Österreich-Ergebnis gedreht. Wobei in Niederösterreich Norbert Hofer dennoch deutlicher Sieger geblieben war. Diesmal legte Alexander Van der Bellen in diesem Bundesland aber schon in den Wahllokalen selbst – ohne die Wahlkarten – so deutlich zu, dass er am Ende des Sonntags mit Norbert Hofer ziemlich gleichauf lag. Und auf einen Zugewinn von rund 50.000 Stimmen verweisen konnte.

Was hatte sich im Wahlkampf geändert? Nach der Stichwahl im Mai, die deutlich gemacht hatte, dass Van der Bellen in NÖ fast nur in den Städten gewinnen konnte, änderte man die Strategie. Statt Auftritten in jenen Kommunen, wo NÖ Grüne ohnehin bereits stark sind, tauchte man plötzlich bei Festen in wirklich ländlichen Gebieten auf. Dort, wo man Alexander Van der Bellen kaum erwartet hätte. Ohne eine Wahlbotschaft, aber umgänglich und mit viel Zeit für die Bevölkerung. Das niederösterreichische Ergebnis hat diese Strategie klar bestätigt. In dem Bundesland, in dem die meisten Wählerstimmen abgeholt werden können, hat Alexander Van der Bellen auch am meisten zugelegt.

Klar ist, dass das Ergebnis von Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer in NÖ weder die Situation der Grünen noch jene der FPÖ widerspiegelt. Und dass die Menschen politisch abgeholt werden können, wenn man sich ehrlich um sie bemüht. Das sind nicht wirklich neue Wahl-Weisheiten. Dennoch werden sie von Parteistrategen aus Bequemlichkeit gerne übersehen, weil es im Wahlkampf natürlich viel leichter ist, wenn man sich nur dort bewegt, wo man den Zuspruch von vornherein sicher in der Tasche hat.