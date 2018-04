Zweitwohnsitzer sind besser als ihr Ruf. Sie zahlen für Wasser, Kanal und Müll wie Hauptwohnsitzer. Sie geben einen Teil ihres in Städten verdienten Geldes bei Nahversorgern, im Wirtshaus und bei Veranstaltungen am Zweitwohnsitz aus. Gar nicht selten tragen sie als Mitglieder von Feuerwehr, Rettung oder Dorferneuerungsvereinen das gesellschaftliche Leben im Ort mit. Gerade in Abwanderungs-Gemeinden im Waldviertel oder Voralpengebiet wäre es ohne den Beitrag der Zweitwohnsitzer weitaus herausfordernder, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten.

Die Landes-VP hat deshalb Recht, wenn sie aller Kritik zum Trotz die Zweitwohnsitzer weiterhin Landtag und Gemeinderat wählen lassen will. Alles andere wäre demokratiepolitisch höchst bedenklich – denn nicht selten ist es mittlerweile so, dass Menschen aus beruflichen Gründen an mehreren Orten leben und nur aus Gründen des Meldegesetzes einer davon der Hauptwohnsitz ist. Und selbstverständlich gibt es berechtigte Interessen, die sie an beiden Wohnorten haben.

Unbestritten ist aber auch, dass die erst im Vorjahr beschlossene Wahlrechtsreform wenig durchdacht war. Die Magistrate in St. Pölten und Krems waren die ersten, die damals via NÖN aufschrien – gehört wurden sie aber nicht. Und so kam, was kommen musste: Die Gemeinden entschieden unterschiedlich, welche Zweitwohnsitzer wählen durften und welche nicht. Der Wirbel nach der Landtagswahl war vorprogrammiert.

Es ist ein gutes Zeichen, dass die ÖVP unter Johanna Mikl-Leitner ihr Heil nicht darin suchte, das Gesetz so lange gutzureden, bis der letzte Kritiker aufgibt. Stattdessen kündigt sie die Reform der Reform an und setzt dabei auf einen breiten politischen Konsens. Mit SPÖ, FPÖ, aber auch NEOS dürfte der leichter zu finden sein als mit den Grünen. Deren Position ist besonders selbstlos: Sie wollen Zweitwohnsitzern bei Landtagswahlen generell das Wahlrecht verweigern – und damit auch jenen, die ihnen im Wiener Umland zu guten Wahlergebnissen verhelfen.

Gut wird das neue Wahlrecht jedenfalls dann sein, wenn nur Zweitwohnsitzer wählen dürfen, die etwas zur Gesellschaft vor Ort beitragen, Schein-Zweitwohnsitzer jedoch nicht. Und wenn die Entscheidung, wer wählen darf, nicht der Bürgermeister trifft.