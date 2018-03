12. März 1938: Hakenkreuzfahnen und begeisterte Menschenmassen begrüßen die deutschen Soldaten in Niederösterreich. Am 14. März bejubeln die St. Pöltner dann Adolf Hitler, einen Tag später Hunderttausende auf dem Wiener Heldenplatz. Im Tross dabei: Heinrich Himmler und Martin Bormann, Hauptakteure der Nazi-Maschinerie. Sieben Jahre danach war der Spuk vorbei. Was mit Begeisterung und Umbruchstimmung begonnen hatte, endete mit Unterdrückung, Millionen Toten und völliger Zerstörung.

80 Jahre später gibt es nur mehr wenige Zeitzeugen, die jene März-Tage erlebt haben. Die über deren erschütternde Folgen berichten können. Sie lassen zum Glück mittlerweile nachfolgende Generationen an ihren Erfahrungen teilhaben. Vorbei ist die Zeit, als sich die Kriegsgeneration ausschließlich als Opfer stilisierte. In der NÖN werden viele Zeitzeugen in den nächsten Wochen zu Wort kommen, werden erzählen, wie aus biederen Vätern und Müttern brutale Täter, wie angesehene Bürger von einem Tag auf den anderen zum Freiwild des Mobs und wie Denunziation und Gemeinheit belohnt statt bestraft wurden.

Diese Stimmen sind heute wichtiger denn je. Nicht nur, weil sie im nächsten Gedenkjahr 2028 verstummt sein werden. Sondern auch, weil in Zeiten der sprachlichen Verrohung und gehässigen Gemeinheiten in den sogenannten Sozialen Medien der Schatten des Jahres 1938 heute so präsent ist wie seit Jahrzehnten nicht. Flüchtlinge, Andersdenkende, Mitarbeiter von Caritas und Diakonie, Politiker, Journalisten – sie alle sind Zielscheiben des Hasses, der sich oft nicht einmal hinter Anonymität versteckt. „Wir“ gegen „die Schmarotzer“ – das ist das Bild, das auch 1938 den fruchtbaren Boden für das Hitler-Regime bildete.

Warum 2018 dennoch die Hoffnung lebt, dass die Niederösterreicher ein Jahr wie 1938 nicht noch einmal durchleben müssen? Weil der politische Mainstream zwar rechts ist, aber nicht rechtsextrem. Weil jene, die sich einen Diktator wünschen, eine kleine Minderheit sind. Weil selbst die Dümmsten nicht mehr jedes Posting glauben. Weil es die EU als politisches Korrektiv gibt. Und weil sich die Unzufriedenheit heute aus einer großen Errungenschaft nährt – dem unglaublichen Wohlstand, in dem (fast) alle leben. Teilen wollen den leider nur wenige.