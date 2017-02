Die Regierungsspitze verabschiedete in der Vorwoche ihr überarbeitetes Regierungsprogramm. Danach standen aber weniger SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern und ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Vielmehr war es ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka, der die Schlagzeilen beherrschte. Zuerst wegen seines Widerwillens bei der Unterschrift unter dieses Regierungsprogramm, dann wegen der geplanten Einschränkungen beim Demonstrationsrecht.

Dass er das bloß deswegen gemacht hat, um populistisch öffentlichen Applaus zu ernten, kann ihm niemand vorhalten. Mehrheitlich hat er das Gegenteil geerntet. Selbst sein Bundesparteiobmann Mitterlehner dürfte nicht sehr erfreut darüber gewesen sein, wie forsch sein Innenminister diese Sicherheitsthemen angeht. Dennoch hat Wolfgang Sobotka diesen Vorstoß durchgezogen und sich nicht geduckt.

Dass er sich dieses politische Verhalten wegen seiner neuen Rolle als Innenminister angeeignet hat, können nur jene Polit-Beobachter behaupten, die ihn nicht kennen. Sobotka hat davor in der Landesregierung in Niederösterreich genauso agiert und in Kauf genommen, dass er gar vom Landeshauptmann oder von seinem eigenen Klub im Landtag gebremst wurde. Diese blauen Flecken haben zwar dazu geführt, dass im Sinne des Ganzen andere Mittel gewählt wurden, dass Ziele adaptiert wurden.

Weiterverfolgt wurden sie dennoch. Man denke nur an die Veranlagung der Wohnbaugelder. Diese bescherte ihm sogar großflächige Plakate der SPÖ, die gezielt gegen ihn gerichtet waren. Dennoch hat er durchgezogen und die Veranlagungen sind mittlerweile kein wirklich großes Thema mehr. Oder die Neuaufstellung der Landeskliniken, wo er auch die direkte Konfrontation mit dem Rechnungshof nicht scheute.

Dass sich der Niederösterreicher zwar immer wieder mit Erwin Pröll finden konnte, aber als Minister nicht in die Vorstellungswelt eines SPÖ-Bundeskanzlers Christian Kern passt, liegt auf der Hand. Dieser sieht sich auch als Regierungschef mehr als Manager denn als Politiker. Und da missfällt ihm naturgemäß, wie exzessiv Wolfgang Sobotka seine Ministerverantwortung wahrnimmt. Wobei klar ist: Wirklich aufgelöst wird dieses Spannungsfeld erst durch die nächsten Wahlen.