Dass sich Berufschancen direkt proportional mit der Bildung erhöhen, ist kein großes Geheimnis. Konkrete Zahlen verdeutlichen das: Jeder zweite Arbeitslose in Niederösterreich hat nur wenig oder gar keine Ausbildung. 20 Prozent jener, die „nur“ einen Pflichtschulabschluss vorweisen können, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zumindest einmal im Leben ohne Job dastehen. Schon mit einer abgeschlossenen Facharbeiterausbildung sinkt dieser Wert auf sechs Prozent.

Erfreulich dabei: Es ist nie zu spät, noch einmal durchzustarten. Und viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind auch gewillt, nach der Schulzeit ihr Wissen zu erweitern. Nicht weniger als 740.000 Teilnehmer besuchen die rund 30.000 Kurse, die jährlich in den verschiedensten Bereichen der Erwachsenenbildung angeboten werden. Die gesamte Palette des Angebotes will die Dachorganisation „Forum Erwachsenenbildung“ am Freitag landesweit bei ihrer „Langen Nacht der Weiterbildung“ präsentieren. Der Erwerb von Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen zählt dabei ebenso dazu wie das Aneignen der am Arbeitsmarkt immer mehr gefragten Soft Skills.

Um auf dem niederösterreichischen Jobmarkt überhaupt reüssieren zu können, ist für Menschen anderer Herkunft der Erwerb der Sprache Grundvoraussetzung. Gleichzeitig bietet sie das wichtigste Instrument für eine erfolgreiche Integration. Deshalb startet das Land bereits ab dem kommenden Semester im Februar 2018 mit einer Deutschklassen-Offensive in Niederösterreich. Mit einer zusätzlichen Finanzierung von drei Millionen Euro werden 80 Pädagogen für jene Kinder eingesetzt, die aufgrund der mangelnden Sprachkenntnis dem Unterricht nicht gut folgen können. Erfahrungen haben gezeigt, dass schon nach wenigen Monaten die Sprach-Kompetenzen der Schüler enorm gesteigert wurden.

Mit diesen und anderen Bildungsangeboten werden Möglichkeiten geschaffen, um alle Bürger Niederösterreichs fit für die berufliche Zukunft zu machen. Jetzt ist jeder selbst gefragt, seine Chancen zu nutzen. „Lebenslanges Lernen“ ist ohnehin so gut wie in jeder Branche gefragt. Und für Migranten ist der Erwerb unserer Sprache ein Zeichen der Identifikation mit dem Land. Das ist eine Chance, um die gegenseitige Akzeptanz zu erhöhen.