Als „Selbstmord mit Anlauf“ bezeichnete ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in der ORF-Pressestunde mögliche Neuwahlen im kommenden Jahr. Die Spekulationen dazu kanzelte er als „Gequatsche“ ab. Starke Ansagen, wo doch im Parlament die Parteien schon mögliche Termine im Mai diskutieren. Vor allem in einer Zeit, wo niemand mehr dem „New Deal“ von SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern etwas abgewinnen kann. Siehe das vorläufige Scheitern einer bundeseinheitlichen Lösung bei der Mindestsicherung. Da hatten Kern und Mitterlehner als Chefs in der Bundesregierung nicht wirklich eingegriffen, da hat man SPÖ-Sozialminister Alois Stöger bei seinem Ultimatum-Bauchfleck ziemlich allein gelassen und sich nicht wirklich bemüht, an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Deswegen wirkt Mitterlehners Absage an Neuwahlen wenig glaubwürdig.

Mehr als deutlich wurde das am Wochenende, als ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka sein SPÖ-Gegenüber, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, aufforderte, endlich bei der Umsetzung des neuen Fremdenrechtspakets weiterzumachen. Eine kleine Retourkutsche, nachdem Doskozil vor kurzem Missstände im Asylwesen öffentlich kritisiert – etwa die zu laxen Abschiebungspraktiken – und damit das Innenministerium unter Zugzwang gebracht hatte.

Das ist bemerkenswert, weil Wolfgang Sobotka und Hans Peter Doskozil als jene Achse in der Bundesregierung gelten, die im Sicherheitsbereich funktioniert und normalerweise auch hält. Wobei sich beide da meist wenig um die Linie ihrer jeweiligen Regierungspartei kümmern. Wenn sich nun schon Sobotka und Doskozil gegenseitig in der Sicherheitsfrage überholen wollen, dann lässt das nur einen Schluss zu: Man will sich für mögliche Neuwahlen im kommenden Jahr in Position bringen.

Dass Sobotka gerade das Fremdenrechtspaket so forciert, ist nicht bloß aktuellen Entwicklungen im Flüchtlingsbereich geschuldet. Genauso gut weiß er, dass dieses Thema die SPÖ am falschen Fuß erwischt, weil die Partei da keine einheitliche Linie hat, weil da linker und rechter Flügel aneinanderprallen. Deswegen tut sich Doskozil auch so schwer, das vorgelegte Paket zügig zu bearbeiten. Und deswegen sind die Neuwahlgerüchte wohl nicht bloß ein „Gequatsche“.