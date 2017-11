Mi. bis So., 22.-26. November

Koalitions-Vorbild Berlin. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der einstige SPD-Macher an der Seite von Alt-Kanzler Gerhard Schröder und dann Außenminister – er war übrigens zu den Anfangszeiten seines Amtskollegen Sebastian Kurz als Minister des Äußeren in Österreich fast dessen väterlicher Freund –, amtiert dieser Tage in seinem Berliner Amtssitz „Schloss Bellevue“ mit politischem Furor: Quasi im Alleingang verordnet er nach dem Scheitern der „Jamaika“-Koalition seiner früheren Partei, der SPD, und deren seltsam patschert agierenden Chef Martin Schulz die sofortige Gesprächsaufnahme mit Langzeit-Kanzlerin Angela Merkel zwecks erneuter Großer Koalition in Deutschland.

Ganz Europa starrt gebannt auf Berlin. Wien auch?

Tatsächlich: In pragmatischen SPÖ-Kreisen, also bei Gewerkschaftern, Arbeiterkämmerern, Burgenländern usw. ist es ein Unding, dass Rot auf den Oppositionsbänken Platz nimmt. Dies sprach zuletzt Ex-Innenminister Karl Schlögl, der seit Jahren unbestrittener Bürgermeister von Purkersdorf bei Wien ist, unverblümt an: Es wäre ein Fehler der SPÖ, sich ausschließlich auf die Oppositionsrolle zu beschränken, richtete er Noch-Bundeskanzler und Parteichef Christian Kern öffentlich aus.

Für Ex-SP-Innenminister Karl Schlögl sollte sich die SPÖ nicht ausschließlich auf die Oppositionsrolle beschränken.

Dabei, dieser hat sich schon längst und freudig auf die Oppositionsrolle gegen die türkis-blaue Regierung von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache eingestellt. Schlögls ungewöhnlich offenherzige Analyse: Die SPÖ sei gerade in der Frage von Wirtschaftsmigranten anders wie FPÖ und Kurz-VP wenig glaubwürdig gewesen, was zur Niederlage bei der Nationalratswahl geführt habe. Gut möglich daher, das der Showdown am 27. Jänner in der für die Gesamtpartei so einflussreichen Wiener SPÖ Michael Häupls zwischen dessen Nachfolgekandidaten Michael Ludwig (dem Pragmatiker) und Herausforderer Andreas Schieder (dem Ideologen) zu einer Richtungsentscheidung der SPÖ für den Fall des Falles wird. Denn plötzlich träumen einflussreiche Genossen gerade wegen der Berliner Ereignisse von der winzigen Chance, vielleicht doch nicht auf den Oppositionsbänken Platz nehmen zu müssen.

Auch die türkis-blauen Regierungsgespräche seien, Beispiel Jamaika-Koalition, noch keineswegs in trockenen Tüchern. Trotz aller Harmonie-Beteuerungen. Denn die ganz großen Reform-Brocken seien noch nicht wirklich verhandelt, ganz abgesehen vom Personellen, wer welches Ministerium besetzt. Dass Sebastian Kurz mit seiner Regierungsbildung scheitert, erscheine zwar als eher unwahrscheinlich, aber wenn doch, so die rote Spekulation, müsse Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine erneute Regierungsbildung anordnen. Allerdings, und das ist neu, nicht unbedingt in Richtung Rot-Blau gegen den Wahlsieger. Sondern – weil die FPÖ für die rote Parteihygiene ohnehin nicht verträglicher wäre – erneut mit Kurz, der dann die SPÖ ins Koalitionsboot holt.

Dafür müsse sich Christian Kern opfern, denn er sei für Kurz kein politischer Partner mehr, schon gar nicht als Vizekanzler. So würde der Zweck die Mittel heiligen, sprich: die Regierungsbeteiligung in Rot ermöglichen und die FPÖ zwecks EU-Ruhe davon fernhalten. Nur: Wien ist nicht Berlin, Alexander Van der Bellen nicht Franz-Walter Steinmeier und Christian Kern schon gar nicht Martin Schulz.