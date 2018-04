Mittwoch, 4. April

Bessere SPÖ-Tage. Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl, seit 22. März an der Seite von Stephan Pernkopf (ÖVP) ebenso Stellvertreter von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der neuen blau-gelben Regierung, lässt längst vergangene „bessere“ Zeiten von Österreichs Sozialdemokratie immer wieder aufleben. So am 24. April im Kloster Und in Krems: Dort gratuliert seine Landespartei dem einstigen Innenminister Karl Blecha zu dessen 85. Geburtstag, ebenso dem früheren Finanzminister Hannes Androsch zu dessen Achtziger.

Beides NÖ-Bezüge: Blecha startete vor 50 Jahren im Auftrag des späteren Bundeskanzlers Bruno Kreisky in der Diözese St. Pölten die Gespräche zur Aussöhnung von Kirche und Sozialdemokratie – was 1972 im historischen Auftritt von Franz Kardinal König vor dem ÖGB-Kongress und Anton Benya gipfelte. Androsch wiederum war und ist – obwohl seit jeher großer Kritiker des Föderalismus – von der NÖ-Landesentwicklung seit jeher beeindruckt.

Donnerstag, 5. April

Türkise EU-Probleme. Das dürfte spannend werden: Wird VP-Chef Sebastian Kurz erneut Othmar Karas für die EU-Parlamentswahlen 2019 nominieren? Dieser muckte zuletzt immer öfter gegen Wien auf. Zuletzt, als es um die Strafaktion vieler EU-Staaten gegen Moskau ging, weit über hundert russische Diplomaten aus ihren Ländern auszuweisen.

Othmar Karas, VP-Fraktionschef im EU-Parlament, scheint bei Parteichef Kurz in Ungnade zu sein. | APA//Hochmuth

Weil Russland verdächtigt wird, den Giftanschlag gegen seinen früheren Spion Sergej Skripal angeordnet zu haben – wofür laut britischen Untersuchungsbehörden jedoch der letzte Beweis nach wie vor noch fehlt. Österreich machte als einer von neun der 28 EU-Staaten bei der Strafaktion nicht mit. Bundeskanzler Kurz begründete dies mit der Neutralität, mit dem OSZE-Standort Wien und mit der Dialogfähigkeit gegenüber Moskau. Karas übte jedoch scharfe Kritik an seinem Parteichef: Nein, Österreich könne in der EU nicht neu-tral sein, sondern müsse solidarisch bleiben.

Neutralität ist kein Argument! Sorry! – das richtete er via Twitter forsch dem Kanzler aus. Und war damit in Gesellschaft von SPÖ-Chef Christian Kern, der Kurz in der Moskau-Frage ebenso scharf kritisierte. Folge: Nun diskutiert die Kurz-Truppe, ob man nicht besser Lukas Mandl an Stelle des aufmüpfigen Karas zum VP-Fraktionschef 2019 für das EU-Parlament nominieren soll. Mandl rückte im November 2017 als Nachfolger von Elisabeth Köstinger (nun Umweltministerin) ins EU-Parlament nach.

Freitag, Samstag, 6./7. April

„Giftige“ Gasdämpfe. Das Engagement von Ex-Minister Hans-Jörg Schelling, der nach dem abrupten Aus als Finanzminister durch Bundeskanzler Sebastian Kurz beim russischen Energieriesen Gazprom als „Berater“ anheuerte (Geschäftsgegenstand: die Gaspipeline North-Stream2), sorgt nach wie vor für Diskussionen. Während das deutsche „Handelsblatt“ diese 10-Milliarden-Euro-Gaspipeline sogar als politisches „Entspannungs-Projekt“ hin zum raschen Ende der EU-Sanktionen gegen Russland (wegen der Krim und der Ukraine) bewertet, ist die Rolle Schellings ebenso wie jene von Deutschlands Ex-Kanzler Gerhard Schröder umstritten.

In weiten Teilen der EU ebenso wie in ÖVP-nahen Wirtschaftskreisen Österreichs. Was Schelling indes keineswegs anficht: Er werde bereits Anfang Mai seine konkreten Lobbying-Pläne für die im Steuerparadies Zug in der Schweiz ansässige „Projektgesellschaft North-Stream2“ vorlegen.