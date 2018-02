Sonntag, 25. Februar

Tirol-Wahl mit Folgen, Teil I: Im Tiroler Wahlkampf kam die Farbe Türkis nicht vor, denn Landeshauptmann Günther Platter setzte auf die tradierte Parteifarbe Schwarz und verkündete im Übrigen, sich generell „von niemandem was dreinreden zu lassen“. Und auch in Niederösterreich untermalten im Jänner allein die Landesfarben Blau-Gelb statt Türkis den absoluten Wahltriumph Johanna Mikl-Leitners.

Johanna Mikl-Leitner (NÖ) und Günther Platter (Tirol) sind die nun mächtigsten Landes-Granden der Kanzlerpartei von Sebastian Kurz. Nicht türkis, sondern blau-gelb und schwarz. | APA/EXPA/J. Groder

Das Symbolhafte dieser ersten beiden von vier Landes-Wahlgängen im Frühjahr: Obwohl Bundeskanzler Sebastian Kurz der ÖVP nicht nur mit der offiziellen türkisen Parteifarbe ein neues Gesicht gegeben hat, wird er weiter mit deren traditionell föderalen Struktur samt innerparteilich starker Persönlichkeiten leben müssen – sprich: Mit der für den Bundesparteichef bisweilen unbequem-unangenehmen Macht seiner Landesgranden. Platter und noch viel deutlicher Mikl-Leitner haben diesen Pflock für sich nachdrücklich eingeschlagen. Salzburgs Wilfried Haslauer dürfte dies bei den Wahlen am 22. April ebenso tun.

Oberösterreichs Thomas Stelzer, Steiermarks Hermann Schützenhöfer und Vorarlbergs Markus Wallner sind dazu äußerst selbstbewusste, wenn nötig nie um aufmüpfige Worte verlegene Granden. Fazit: Die föderale Struktur der ÖVP ist keinesfalls geschwächt. Türkis hin oder her! Was sich zuletzt etwa beim Thema Rauchen zeigte: Sogar Parteichef a.D. Reinhold Mitterlehner und Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll unterzeichneten das Rauchverbots-Volksbegehren, trotz gegensätzlichem Koalitionsvertrag mit der FPÖ Heinz-Christian Straches. Zudem häuft sich Unbehagen in der Kanzlerpartei wegen des strengen Regiments der engsten Kurz-Truppe selbst eigenen Ministern gegenüber, Stichwort: „Message control“ samt Approbation deren Interviews und selbst öffentlichen Auftritten.

Tirol-Wahl mit Folgen, Teil II: Das Aufatmen von Ingrid Felipe, der Kurzzeit-Bundessprecherin der Grünen in deren Katastrophenjahr nach dem überfallsartigen Rücktritt von Ewa Glawischnig im Juni 2017 war am Sonntag in Innsbruck hörbar: Nur leichter Verlust bei der Landtagswahl, eine Fortsetzung der schwarz-grünen Tiroler Koalition erscheint zumindest nicht ausgeschlossen.

Allerdings ist damit das Schicksal der aus dem Nationalrat geflogenen Bundes-Grünen rund um Interims-Chef Werner Kogler dramatisch: Durch das Tiroler Ergebnis verliert Grün einen Bundesrats-Sitz und damit den von Kurzzeit-Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger zugestandenen Klubstatus samt dazugehöriger Finanzierung im Bundesrat. Was eine finanzielle Katastrophe der um ihre politische Wiederauferstehung bei der nächsten Nationalratswahl kämpfenden Grünen darstellt.

Etwas Erleichterung hingegen in der Bundes-SPÖ darüber, dass sich deren Tiroler Genossen mit 17,3 Prozent wenigstens vor der FPÖ (15,5) platzieren konnten. Allerdings, bereits die Kärntner Landtagswahl kommenden Sonntag dürfte für die Genossen viel brisanter werden. Es geht um Landeshauptmann Peter Kaiser, ob er sich behaupten kann. Aber, so ätzte zuletzt Kärntens FPÖ-Chef Gernot Darmann via ORF: Selbst wenn Kaiser Wahlsieger sein sollte, werde er nicht lange an der Drau bleiben. Weil er doch schon als neuer SPÖ-Bundesparteivorsitzender nach Christian Kern gehandelt werde. Der Giftpfeil im Finale ...