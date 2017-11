Donnerst., Freitag, 16./17. November

Der rote Frust. Es ist ja nicht so, dass man vorurteilslos das Gebiss vor Freude in die Luft schleudert angesichts der aktuellen bundespolitischen türkis-blauen Ränke – aber eines ist gewiss: Die SPÖ und ihr Vorsitzender Christian Kern gerieren sich zunehmend als schlechte Verlierer demokratischer Wahlentscheidungen. Das wurde bei der Angelobung des neuen Nationalrats sichtbar: Als der Noch-Kanzler seine bislang so geschliffene Sprache einem eher unwürdigen Downgrading unterzog, indem er Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache flapsig-derb empfahl, sich ob des bislang kuscheligen Regierungsbildungs-Kurses „eine Wohnung zu kaufen“ und Letzteren gar davor warnte, mit der „schwarzen Witwe“ im Koalitionsbett aufzuwachen.

Erneut wetterte Kern auch im Ausland gegen die Regierungsbildung daheim: Zuletzt beim EU-Sozialgipfel in Schweden/Göteborg meinte er zur FPÖ Heinz-Christian Straches, sie könnte „Österreich aus der EU sprengen“. Auch Wiens Bürgermeister-Anwärter Andreas Schieder, bislang vornehmer SPÖ-Klubchef im Nationalrat, griff zuletzt auch in die tiefe Kiste: Unter ihm werde Wien zum Gegenentwurf der Sozialzerstörer in Türkis-Blau, also zum Gegenentwurf von „Mieselsucht“. Selbst Bundespräsident Alexander Van der Bellen sorgte für Kopfschütteln, als er vor 27 internationalen EU-Botschaftern kundtat, den EU-Abgeordneten Harald Vilimsky und Wiens Vizebürgermeister Johann Gudenus nie als FPÖ-Minister anzugeloben. Man fragt sich, was solch giftige Wortspenden in der ohnehin heiklen Phase der Innenpolitik sollen.

Kurios, dass Noch-Kanzler Kern in der Wiener Stadtzeitung „Falter“ nun kundtat, Wahlsieger Sebastian Kurz sogar die SPÖ-Stützung für eine türkise Minderheitsregierung angeboten zu haben, zur Abwehr von Blau.

Fazit: der linke Frust sitzt ziemlich tief, Erinnerungen an 2000 werden wach.

Samstag, Sonntag, 18./19. November

Blau gibt Vollgas. Tatsächlich tritt die der Öffentlichkeit eher als kuschelige Veranstaltung präsentierte Koalitionsverhandlung in eine heikle Phase ein. Heinz-Christian Strache richtete Kanzler-Anwärter Sebastian Kurz beim Wiener FPÖ-Parteitag unmissverständlich aus, dass er auf wenigstens 50 Prozent freiheitlicher Inhalte (samt Ministerien) in der künftigen Koalition bestehe. Ansonsten sei er nicht bereit, den Vizekanzler zu geben. Denn anders als 2000 werde man diesmal sicher nichts über’s Knie brechen, selbst wenn die Regierungsbildung bis in den Jänner dauere.

Heinz-Christian Strache richtete eine klare Botschaft an Sebastian Kurz. | Erich Marschik

Ex-FPÖ-Chef Norbert Steger findet dazu noch viel deutlichere Worte: Ja, er gehe davon aus, dass die türkis-blaue Koalition zustande kommt. Allerdings nur dann, wenn Sebastian Kurz nicht den Schüssel-Fehler aus 2000 wiederholt. Der damals darin bestand, dass Schüssel die FPÖ schädigte und ruinierte.

Genau das, so Steger, sei jetzt das alles entscheidende Thema: Dass sich so etwas nicht wiederholt! Ansonsten habe Kurz keine Regierungsoption mehr, weil er die SPÖ innerhalb der nächsten Jahre als Partner weder wollen noch kriegen werde. Hingegen habe er bei Fairness gegenüber Blau mit der FPÖ für die nächsten zehn bis 15 Jahre seinen Regierungspartner.

Zweites Fazit: Diese blaue Botschaft an Türkis ist deutlich.