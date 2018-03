Sonntag, 4. März

Dritter Landes-Kaiser. Nachdem Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich und Günther Platter in Tirol ihre Boni als amtierende Landes-Regierungschefs zuletzt eindrucksvoll untermauerten, gelang dies nun auch einem Sozialdemokraten mit einem Erdrutschsieg: Peter Kaiser in Kärnten.

Allerdings, wie da an den Gestaden des Wörthersees bei der dritten Landtagswahl dieses Jahres die politischen Karten überraschend neu gemischt worden sind, daraus sind für die in Wien amtierende Bundesregierung erste Warnsignale durchaus ablesbar. Insbesondere, wenn man zum Vergleich die Nationalratswahl des letzten Oktober und dessen damaliges Kärntner Detailergebnis heranzieht:

Rotes Aufatmen: Als die SPÖ die kaum sechs Monate zurückliegende Bundeswahl krachend verlor, brachten die Kärntner Genossen 29,3 Prozent (99.923 Stimmen) auf die bundespolitische Waage. Jetzt aber mobilisierte Landeshauptmann Peter Kaiser um ein sattes Drittel mehr, exakt 129.987 Kärntner (47,8 Prozent) für sich.

Dieses Ergebnis verschaffe Christian Kern, in manchen Kreisen der Bundes-SPÖ doch schon unumstritten, wieder etwas mehr Luft, seinen Parteivorsitz noch länger zu behalten, hieß es Sonntagabend in Klagenfurt. Nicht zuletzt auch, weil seinerzeit, als es um die Ablöse Werner Faymanns ging, Kärntens Kaiser zu den Kern-„Machern“ zählte.

Auf zur Attacke. Man ist sich auch sicher, dass das Kärntner Wahlergebnis auf jüngste Ankündigungen der Wiener Koalitionsregierung zurückzuführen sei: Die Absichten von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, einen reschen Budgetsparkurs einzuschlagen, werde bei der Bevölkerung Unruhe auslösen.

Etwa, dass beim Arbeitsmarktservice (AMS) an die 30 Prozent an Kürzungen geplant seien. Das treffe vor allem die FPÖ-Wählerklientel. So ließ etwa SPÖ-Landeschef Franz Schnabl verlauten: Wenn das so komme, bedeute dies, dass 2019 allein in Niederösterreich aus finanziellen Gründen alle Lehrwerkstätten, wo derzeit 600 Leute beschäftigt werden, zusperren müssten.

Elch-Test Budget. Nicht zuletzt sei es auch die Aufregung rund um das „no smoking“-Volksbegehrens, dessen schon über 400.000 Unterschriften von der Regierung einfach negiert würden, was der Opposition, besonders der SPÖ, in die Hände spiele, ist man sich in Genossenkreisen sicher. Stichwort: Mehr Demokratie!

Dies allein der Koalitions-Disziplin zu opfern, treffe in den Augen der Bevölkerung nicht nur die ÖVP, sondern besonders die FPÖ nebst deren Krampf mit den Burschenschaften. Darüber hinaus registriert man in roten Kreisen seit Sonntag zufrieden, dass in Kärnten erstmals der „Kurz-Effekt“ nicht mehr wirklich gezogen habe.

Der Sieg von Landeshauptmann Kaiser in Kärnten lässt die SPÖ und deren angeschlagenen Chef, Christian Kern, etwas aufatmen. | APA

Wie überhaupt man gespannt beobachte, ob der Appell des Bundeskanzlers an die FPÖ, sie müsse angesichts ihrer internen Probleme jetzt einfach nur durchhalten, Früchte trägt. Und dazu komme noch der Elch-Test Budget: Noch vor der Salzburger Landtagswahl am 22. April hält Finanzminister Hartwig Löger im Nationalrat seine Budgetrede (21. März).

Diese werde mit seinen „Spar-Grauslichkeiten“ zwecks Null-Defizit ohnehin zum vieles entscheidenden Offenbarungseid der Kurz-Regierung. Hofft die SPÖ. Wohl vergeblich.

Dennoch, Kurz & Co. sollten gewarnt sein. Zumal Türkis-Blau in Kärnten wenig Applaus fand.