Donnerstag, 8. März

„Heiße“ Budgetwochen. Bemerkungen, die in der Bundesregierung derzeit fallen, sind, wenn man genau hinhört, eindeutig: Wenn Finanzminister Hartwig Löger am 21. März im Nationalrat sein Doppelbudget 18/19 präsentiert, würde klar werden, dass jetzt eine andere Regierung an der Macht sei, eine, die nicht mehr von linkem Gedankengut bestimmt sei. So die kämpferische Andeutung jener engen Truppe rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz, die mit „message control“ eisern drauf achtet, dass keiner der Minister(innen) unkontrolliert öffentlich spricht.

Finanzminister Hartwig Lögers erstes Doppelbudget: Wird es zum Paradigmenwechsel für Österreichs Politik? | APA/Georg Hochmuth

Nur so viel: Ja, es werde bei der Budgetrede Überraschungen geben, diese würde zum Paradigmenwechsel in der Politik Österreichs. So viel hat Minister Löger schon verlauten lassen: Erst bis 2020/2022 werde es sich ausgehen, dass die kalte Progression abgeschafft, eine deutliche Steuerreform doch erreicht, die Abgabenquote auf mindestens 40 Prozent oder sogar darunter gesenkt wird und das Nulldefizit als oberstes Ziel möglich werde. Letzteres könne er für schon 2018 nicht versprechen. Jetzt komme einmal ein Sparbudget: Noch heuer und 2019 würden alle Ministerien 2,5 Milliarden Euro einsparen müssen, durch „ziemlich heftige“ Einschnitte.

Allerdings, erst nach Wilfried Haslauers Salzburger Landtagswahl am 22. April wird das Doppelbudget im Nationalrat zum Beschluss anstehen. Das kann durchaus heftig werden, wie es sich zuletzt schon abzeichnete: Weil sogar Kardinal Christoph Schönborn die Sparpolitik der Bundesregierung ausdrücklich lobte, ernte dieser sogar kirchenintern massive Kritik. Die Caritas mit Präsident Michael Landau und auch sein Vorgänger Franz Küberl warnten zudem die Regierung wegen derer Kürzungspläne vor einer „Demontage des Sozialstaates“ hin zu Alters- und Kindesarmut.

Samstag, Sonntag, 10./11. März

Atomgipfel in Wien? Es wäre eine politische Sensation und ist nicht mehr ganz abwegig: Der neben New York und Genf weltweit dritte UNO-Sitz, nämlich Österreichs Bundeshauptstadt Wien mit seiner UNO-City (1979 eröffnet, derzeit über 4.000 Mitarbeiter aus mehr als 100 Ländern), wird in den USA als möglicher, weil neutraler Tagungsort des bis Mai geplanten spektakulären Gipfeltreffens von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gehandelt.

Noch ist nichts entschieden, weil auch Genf sowie Destinationen in China und Island zur Debatte im Weißen Haus in Washington stehen. Wien war zuletzt 1961 am Höhepunkt des Kalten Krieges Schauplatz des Gipfeltreffens von US-Präsident John F. Kennedy mit Sowjet-Chef Nikita Chruschtschow. Jetzt geht es – um einiges brisanter – um die Denuklearisierung Nordkoreas. Findet der Gipfel tatsächlich so knapp vor Österreichs halbjähriger EU-Präsidentschaft an der Donau statt, wäre dies ein weiterer spektakulärer Gewinn für das internationale Image von Gastgeber Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Gleichzeitig jedoch würde Wien für einige Tage zur „Sicherheits-Festung“ in der Verantwortung von Innenminister Herbert Kickl werden. Was sich womöglich durch aktuell höchst undurchsichtige, heikle Ereignisse rund um dessen inländischen Geheimdienste womöglich zum Stolperstein entwickeln kann, weil befreundete ausländische „Dienste“ die heimischen „Schlapphüte“ mittlerweile äußerst scheel beäugen.