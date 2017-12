Donnerstag, 30. November

Kabinetts-Paukenschlag. Als 2000 Wolfgang Schüssel und Jörg Haider die SPÖ mit Viktor Klima bei der Regierungsbildung ausbremsten und die erste schwarz-blaue Koalition mit Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer an Bundespräsident Thomas Klestil vorbei installierten, waren Prof. Andreas Khol und Peter Westenthaler als Klubchefs dieser wild umstrittenen Regierung die Koalitions„kutscher“. Heute sind sich diese beiden Politprofis völlig einig: Diesmal werden Kanzlerkandidat Sebastian Kurz und dessen vermutlicher Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit einer völlig neuen Ministeriums-Struktur einen Paukenschlag setzen. Motto: Diese Regierung wird völlig neu zu denken sein.

Etwa, dass die EU-Agenden vom Außenministerium ins Kanzleramt wandern wie auch die Budget-Agenden vom Finanzministerium weg dorthin – womit Kurz zum Super-Regierungschef würde. Dazu passt, dass sowohl Wiens Gernot Blüml als auch Elisabeth Köstinger zur Bewältigung dieser Zusatzaufgaben als Kanzleramts-Minister eben an der Seite von Super-Kanzler Kurz gehandelt werden. Womit Wolfgang Sobotka tatsächlich eher als 1. Nationalratspräsident möglich wird denn als Bildungsminister. Denn was mit Innen- und Verteidigungsministerium passiert, Stichwort: Heimatschutz, was die FPÖ für Heinz-Christian Strache fordert, ist noch nicht ausgemacht.

Kurz und Strache wollen die Ministeriums-Struktur ihrer neuen Regierung offenbar völlig neu denken und verändern. | APA/G. Hochmuth

Ebenso nicht, ob das Sozialministerium für Dagmar Berlakowitsch oder Herbert Kickl um Gesundheit, Frauen und Jugend massiv „aufgefettet“ wird. Das spektakulärste Gerücht: Wenn das Budget als Sektion dem Kanzleramt angegliedert wird und so das Finanzministerium nur mehr zu einer Steuereintreibungsbehörde verkomme, könne man diese gleich als Sektion dem Wirtschaftsministerium, für das immer häufiger Bettina Glatz-Kremsner und erneut Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser genannt werden, angliedern. Damit wäre Platz für ein neues Zukunftsministerium Norbert Hofers, für Digitalisierung und Infrastruktur. Womöglich hängt damit auch der von Hans-Jörg Schelling selbst pointiert verkündete Ausstieg aus der Politik zusammen.

Schelling wörtlich, ehe er sich am Wochenende nach Tirol zurückzog: Die Gründe für seine Entscheidung seien vielfältig, er wolle aber seinen sachlichen Stil beibehalten und daher seine Entscheidung nicht weiter kommentieren. Die eine durchaus sehr persönliche Facette hat: Tatsächlich hatte ihm Sebastian Kurz keine Zusage für weiteren Verbleib in der nächsten Regierung gegeben. Was ziemlich unverständlich ist angesichts der Professionalität und des weltweit hohen Ansehens dieses Finanzministers.

Freitag, 1. Dezember

Eine Justizministerin? Dem bald jüngsten Bundeskanzler Europas, Sebastian Kurz, geht es auch darum, möglichst viele Frauen in seinem Kabinett zu haben. Während dafür die FPÖ mit der parteiunabhängigen Diplomatin Karin Kneissl als kommende Außenministerin schon in Vorlage getreten ist, bahnt sich in Sachen Justizministerium die nächste Überraschung, diesmal in Türkis an: In Wien hört man, dass Kurz höchstpersönlich die Top-Rechtsanwältin Kristina Venturini (Familien- und Wirtschaftsrecht) angefragt und eingeladen habe, die Nachfolge von Wolfgang Brandstetter als Justizministerin anzutreten. Na, mal sehen.