Mittwoch, 11. April

Minister-Probleme. Selbst der beeindruckende Staatsempfang in Peking durch Chinas Staatschef Xi Jinping für Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie herzigste Panda-Bilder mit ihm und Bundespräsident Alexander Van der Bellen konnten nicht darüber hinwegtäuschen: Die türkis-blaue Regierung hat erhebliche Probleme, gar von einer Regierungskrise war/ist die Rede. Einerseits wegen des offenbar ernsthaft erkrankten Justizminister Josef Moser durch die von ihm selbst genährten Rücktrittsgerüchte wegen dessen Budgetinfight mit Finanzminister Hartwig Löger.

Justizminister Josef Moser ist nicht nur aus Frust über zu wenig Reformmöglichkeiten, sondern auch gesundheitlich angeschlagen: Wie lange kann er sich noch halten? | APA/Hochmuth

Anderseits wegen der zunehmenden Kritik an Sozialministerin Beate Hartinger-Klein durch Ärzte, Opposition und selbst regierungsnahen Landeshauptleuten über ihre Fusions-, Reform- und Sparpläne, vor allem die AUVA (Allg. Unfallversicherung) betreffend. Beide Minister sehen Kabinettsstrategen als ablösereif, wenn nicht sofort, so doch zeitnah, heißt es. Zumal eine Kabinettsumbildung in verträglichem türkis-blauem Proporz möglich wäre: Moser segelt auf einem ÖVP-Ticket und Hartinger-Klein auf einem der FPÖ.

Noch zuckt die Kurz-Truppe vor dem Schritt zurück: Weil ungute Erinnerungen an Bundeskanzler Wolfgang Schüssels erste Wenderegierung hochkämen, noch dazu wegen derselben Ministerien, weil 2000 der damalige Justizminister Michael Krüger nach nur 25 Tagen, Sozialministerin Elisabeth Sickl binnen Monaten abdanken mussten.

Donnerstag, 12. April

Abstimmungs-Probleme. Die Reformer Kurz/Strache wollen neben dem Umweltschutz auch den „Wirtschaftsstandort“, also die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, als Staatsziel in der Verfassung verankern. Anlass: Der seit Jahren verzögerte Bau der 3. Piste für den Flughafen Schwechat. Aber just das Finanzministerium Hartwig Lögers meldete mahnende Bedenken an – und zog diese binnen Stunden zurück, um sie ins Positive zu drehen.

Ministeriums-Sprecher Jim Lefebre: Es habe Irritationen gegeben, nunmehr seien alle fachspezifischen Meinungen des Ministeriums angemessen berücksichtigt. Ebenso erging es dem Außenministerium Karin Kneissls bei der Indexierung der Familienbeihilfe für EU-Ausländer, dessen zunächst kritische Erst-Stellungnahme wurde ebenfalls zurückgezogen. Fazit: Das regierungsinterne Zusammenspiel hat noch deutlich Luft nach oben.

Freitag, Samstag, 13./14. April

ORF-Probleme. Nach der vierten Landtagswahl dieses Frühjahrs kommenden Sonntag, 22. April, in Salzburg wird die Zeit der politischen Zurückhaltung in der Republik raueren Tönen weichen. Das ließ Ex-FPÖ-Chef Norbert Steger, bald ORF-Stiftungsratsvorsitzender erahnen: Er drohte dem ORF anlässlich der Wahl in Ungarn mit der Absetzung gleich eines Drittels(!) seiner Auslandskorrespondenten, wenn diese sich nicht „im Sinne einer objektiveren Berichterstattung“ korrekt verhalten.

Anlass: Der langjährige Korrespondent in Budapest, Ernst Gelegs, hatte den Sieg Viktor Orbans stundenlang äußerst kritisch kommentiert. Reaktion von ORF-General Alexander Wrabetz: Er verlängerte Gelegs’ Dienstvertrag sofort bis 2021. Als unmittelbare Reaktion auf Steger. Womit eine weitere Regierungsbaustelle, dafür zuständig Medien-Minister Gernot Blümel, immer brisanter wird.