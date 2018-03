Montag, 12. März

Bemerkenswerter Staatsakt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte in die Hofburg geladen. Zum Gedenken des 80. Jahrestags der Annexion Österreichs am 12. März 1938 durch Hitler-Deutschland. Den emotionalen Höhepunkt dabei lieferte Andre Hellers aufrüttelnde Gedenkrede: „Die Weltmuttersprache ist und sollte das Mitgefühl sein.“ Mitgefühl mit den sozial Schwächsten, mit Flüchtlingen, mit Asylanten. Gegen Rassismus und Intoleranz. Ein starkes Wort. Die versammelte Staatsspitze, die Bundesregierung und alle im Saal applaudierten spontan.

Obwohl die Realität tatsächlich heikler ist, wie es Bundespräsident a. D. Heinz Fischer wenige Tage später formulierte: Nein, es gebe nicht genug dieses von Heller eingeforderten Mitgefühls, es seien Formulierungen zu hören oder es würden Handlungen gesetzt, die diesem hohen Anspruch nicht entsprechen.

Assistiert von SPÖ-Chef Christian Kern, der auf die Verteidigung der Demokratie, des Rechtsstaates und der Pressefreiheit hinwies: Es gebe Anzeichen, dass sich manche politischen Kräfte darum nicht so sehr kümmerten, und es gebe Initiativen der Bundesregierung, insbesondere die Pressefreiheit zu schwächen. All dem müsse man entschieden entgegentreten. Womit der Woche des Gedenkens nun Tage folgen dürften, wo im Nationalrat – Stichwort: Budget mit deutlichen Kürzungen der Asyl- und Flüchtlingsgelder – scharfe Debatten zu erwarten sind.

Samstag, Sonntag, 17./18. März

Bewegung im Vatikan. St. Pöltens Diözesanbischof Klaus Küng kündigte es bereits im Jänner – was seine Nachfolge angeht – selbst an: Es sei anzunehmen, dass dieser Wechsel bald geschehen wird. Prompt hört man dieser Tage aus wohl informierten Kreisen des Vatikans, dass man damit vielleicht bereits rund um Ostern rechnen könne. Denn Papst Franziskus, so verlautete es aus Rom, habe sich für einen Mönch und Ordensbruder, „für einen Benediktiner“ als nächsten Bischof von St. Pölten entschieden.

Was bedeuten kann: entweder für Abt Columban Luser vom Stift Göttweig, der sich seit 2009 als brillanter und äußerst umsichtiger Krisenmanager nach kirchenpolitisch eher stürmischen Jahren dieser Abtei erwies. Oder aber für den als äußerst volkstümlich geltenden Abt Petrus Pilsinger vom Stift Seitenstetten, der seit 2013 den „Vierkanter Gottes“ im Mostviertel leitet.

Zwei Mönche in Front um die Nachfolge von Bischof Klaus Küng: Die Äbte Pilsinger (l.) oder Luser, weil Papst Franziskus einen Benediktiner favorisiert. | NÖN, Stift Göttweig

Beide galten seit Monaten als Favoriten für die Küng-Nachfolge, mit ihnen wäre erstmals nach Jahrzehnten der Bischofsstuhl der Diözese nicht mehr fremdbesetzt. Bislang wurden auch Bischof Alois Schwarz, Kärntens Oberhirte in Gurk-Klagenfurt, bzw. Wiens Weihbischof Stephan Turnovszky, amtierender Bischofsvikar der zur Erzdiözese Wien gehörenden NÖ-Landesteile Weinviertel und Industrieviertel, als mögliche Kandidaten genannt.

Die entscheidende Post aus dem Vatikan, heißt es in Rom, könne schon diese Woche symbolhaft rund um den „Benediktstag“ (21. März), dem Gedenktag des Ordensgründers der Benediktiner, in Wien einlangen. Just an diesem Mittwoch tagt, protokollarisch zudem günstig, der wöchentliche Ministerrat unter Kanzler Sebastian Kurz, der sich gemäß Konkordat formal mit jeder Bischofsernennung zu befassen hat. In der Regel zustimmend.