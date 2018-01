Dienstag, 16. Jänner

Roma Locuta – Causa finita. Hohe politische Kreise Niederösterreichs, aber auch solche in der Amtskirche Österreichs gehen mittlerweile davon aus, dass bis spätestens März die Berufung des neuen Oberhirten von St. Pölten in der Nachfolge von Diözesanbischof Klaus Küng erfolgen wird. Grund: Der päpstliche Nuntius in Österreich, der seit 2009 in Wien amtierende Spitzendiplomat des Vatikans, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen (75), gehe im Frühjahr in den Ruhestand.

Entscheidet der Pontifex noch bis März, wer Bischof in St. Pölten wird, ehe er einen neuen Nuntius nach Wien schickt? | Andreas Gebert

Wen immer Papst Franziskus als seinen neuen persönlichen Legaten nach Wien entsendet, dieser würde sich erst einarbeiten und mit der Kirche Österreichs vertraut machen müssen – daher gelte es, eine weitere Verzögerung der mittlerweile schon drei Jahre andauernden Nachfolge-Frage in St. Pölten hintan zu halten. Als Top-Favoriten für die Küng-Nachfolge gelten Kärntens Diözesanbischof Alois Schwarz (gebürtiger Niederösterreicher) oder Wiens Weihbischof Stephan Turnovszky, der Vikar des zur Erzdiözese Wien gehörenden Weinviertels ist.

Allerdings, wenn Papst Franziskus, wie gemutmaßt wird, einen Mönch favorisiert, gilt einer der Äbte der Diözese als Favorit: der Göttweiger Abt Columban Luser. Auch von Pater Karl Wallner vom Stift Heiligenkreuz ist die Rede, bekannt als Manager der singenden Mönche: „Chant – Music for Paradise.“ Zuletzt setzte sich der Papst im Fall Innsbruck mit dem volksnahen Steirer Hermann Glettler als „Bischof zum Anfassen“ per Machtwort gegen die vatikanische Bischofskongregation durch.

Mittwoch., Donnerstag, 17./18. Jänner

Türkises Festival in Europa. Die Antritts-Tour quer durch EU-Europa von Neo-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat es in sich: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron rollte ihm im Pariser Elysee den roten Teppich aus. Ebenso Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin und in Kürze auch Englands Premierministerin Theresa May in London. Fast allen internationalen Medien war/ist der 31-Jährige viele Top-Stories wert.

Ebenso allen großen TV-Stationen, selbst Deutschlands Talkkönigin Sandra Meischberger, die Kurz gemeinsam mit Grün-Urgestein Jürgen Trittin spitzzüngig wegen seines Alters, wegen der FPÖ-Partnerschaft und verschärfter Flüchtlingspolitik in die Mangel nahm, war vom „Ösi“ beeindruckt. Dagegen mutet es seltsam an, dass „daheim“ die Kurz-Tournee vom ORF eher sparsam begleitet wurde, oft nur in Sekundenpaketen sichtbar.

Freitag, Samstag, 19./20. Jänner

Historischer Ausverkauf. Einer der prächtigsten Wiener Ringstraßen-Bauten, die einstige CA-Zentrale (zuletzt Bank-Austria/UniCredit Mailand) am Wiener Schottenring schließt als Bank im Frühjahr. Vor allem aber als Haus der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Albert Salomon Anselm von Rothschild würde sich im Grab umdrehen: Die Wirkungsstätte einst legendärer CA-Generäle, von Heinrich Treichl über Hannes Androsch bis zu Guido Schmid-Chiari ist ab Mai Geschichte.

Neuer Verwendungszweck: Supermarkt plus Gastronomie, Büroräumlichkeiten, Tresore und Safes für Finanzdienstleister. Alles mit Niederösterreich-Bezug: Die Tiroler Projektentwicklungsfirma „Pema“ von Markus Schafferer hat als 49-Prozent-Partner die frühere Kika-Leiner-Eigentümerfamilie Herbert und Friederike Koch aus St. Pölten.